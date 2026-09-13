La destacada marca que alcanzó Franco Colapinto luego del GP de España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) consiguió una increíble marca luego de finalizar séptimo en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Esto se debe a que, tras el abandono del británico Lewis Hamilton (Ferrari), el argentino se convirtió en el único piloto que terminó todas las carreras en lo que va de la temporada.

Colapinto llegaba al Gran Premio de España habiendo sido, junto con Hamilton, el único en finalizar todas las carreras que se habían disputado este año.

Sin embargo, el británico se vio obligado a abandonar en las primeras vueltas de la carrera, que se llevó a cabo en el circuito de Madring, por problemas en los frenos de su Ferrari.

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Colapinto, por su parte, tuvo una actuación brillante para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar, incluso por delante del australiano Oscar Piastri, quien no pudo adelantarlo pese a que su McLaren es uno de los mejores autos del campeonato.

Este dato no solo demuestra la gran regularidad que consiguió Colapinto en la categoría reina del automovilismo, sino que también es prueba de lo fiable que es su Alpine.

El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. (NA).