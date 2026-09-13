Con uno menos y gol de Haaland, el City de Enzo le ganó el clásico de Manchester al United de Lisandro

El Manchester City (con Enzo Fernández de titular) venció este mediodía al Manchester United (con Lisandro Martínez de arranque) y se quedó con el clásico de la ciudad, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Los ciudadanos se impusieron por 1 a 0, con gol de Erling Haaland a los 60 minutos en el partido disputado en Old Trafford.

El tanto del noruego había sido anulado por offside, pero luego fue confirmado tras revisar la jugada con la tecnología

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el City festejó de visitante pese a jugar con uno menos desde los 23 minutos por la expulsión del inglés Phil Foden.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Enzo Maresca comparte el liderazgo de la tabla con Arsenal, ambos con puntaje ideal (12).

El United, en tanto, suma sólo 4 unidades en el inicio del torneo.