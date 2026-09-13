Final anunciado: Santamarina perdió ante Costa Brava y descendió al Torneo del Interior

Santamarina de Tandil descendió esta mañana del Torneo Federal A y jugaría el Torneo Regional del Interior a partir de la próxima temporada.

El aurinegro cayó ante Costa Brava de General Pico, por 3 a 1, como local y se quedó sin chances de luchar por la permanencia, quedando último con 6 puntos en la Zona B de la Reválida a falta de una fecha.

El equipo tandilense comenzó ganando con gol del capitán Diego Sosa, de penal, a los 54 minutos.

Mientras que la visita lo dio vuelta con una ráfaga, entre los 73 y 86 minutos, con tantos de Ramón Lentini, Jerónimo Gutiérrez y Agustín López.

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En esta etapa del torneo, Santamarina ganó sólo dos partidos y perdió siete, lo que lo terminó condenando luego de una mala primera fase.

En la última fecha y ya sin chances, visitará a Deportivo Rincón de Los Sauces.

Costa Brava, en tanto, está segundo y antes de los cruces recibirá a Sol de Mayo de Viedma.