Final anunciado: Santamarina perdió ante Costa Brava y descendió al Torneo del Interior
El aurinegro cayó como local por 3 a 1.
Santamarina de Tandil descendió esta mañana del Torneo Federal A y jugaría el Torneo Regional del Interior a partir de la próxima temporada.
El aurinegro cayó ante Costa Brava de General Pico, por 3 a 1, como local y se quedó sin chances de luchar por la permanencia, quedando último con 6 puntos en la Zona B de la Reválida a falta de una fecha.
El equipo tandilense comenzó ganando con gol del capitán Diego Sosa, de penal, a los 54 minutos.
Mientras que la visita lo dio vuelta con una ráfaga, entre los 73 y 86 minutos, con tantos de Ramón Lentini, Jerónimo Gutiérrez y Agustín López.
En esta etapa del torneo, Santamarina ganó sólo dos partidos y perdió siete, lo que lo terminó condenando luego de una mala primera fase.
En la última fecha y ya sin chances, visitará a Deportivo Rincón de Los Sauces.
Costa Brava, en tanto, está segundo y antes de los cruces recibirá a Sol de Mayo de Viedma.