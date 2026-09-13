En vivo la F1: está corriendo Franco Colapinto el Gran Premio de España

(Nota en desarrollo)

Se está disputando el Gran Premio de España de la Fórmula 1, la decimocuarta fecha de la temporada 2026, en el circuito de Madring, y tuvo al argentino Franco Colapinto largando desde la novena posición y a Lando Norris en el primer lugar.

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El vivo

11:23

Un puesto más

Colapinto superó a Bortoleto y quedó octavo.

11:21

Colapinto aguanta a Piastri

El argentino pelea de lleno por la novena posición con Piastri.

11:10

Colapinto se acerca a Bortoleto

El argentino está a la caza del brasileño, que marcha noveno. Hay varios pilotos que no pararon en boxes.

11:04

Colapa sigue entre los 10

Gasly, Bortoleto y Colapinto se mantienen entre los 10 primeros. Leclerc tiene ventaja de 2,6 segundos sobre Antonelli. Norris, cuarto, va detrás de Verstappen.

Russell marcha quinto, lejos; Piastri está recortando distancias con Lawson.

10:57

Russell, a boxes

Mercedes optó por una estrategia de dos paradas para Russell. Lo llamaron a boxes, le pusieron neumáticos duros y regresó a pista en el sexto lugar. Es clave que salió por delante de Piastri, y el piloto de Mercedes no perdió tiempo luchando contra Norris.

10:51

Colapinto contiene a Lindblad

El argentino parece estar gestionando sus neumáticos duros para aguantar hasta el final de la carrera.

10:31

Desastrosa parada en boxes para Norris

Los mecánicos de McLaren tardaron siete segundos en cambiarle los neumáticos y ahora cayó al quinto puesto. Leclerc es el nuevo líder de la carrera.

10:29

Colapinto aprovecha el VSC y va a los pits

El argentino cae a la décima posición y buscará aguantar hasta el final de la carrera con los neumáticos duros.

10:28

Virtual safety car

Colapinto aguanta con neumáticos medios y se mantiene en la séptima posición.

10:21

Lawson supera a Colapinto en la décima vuelta

El argentino ahora está séptimo en el GP de España y sufre con los neumáticos medios que están muy desgastados.

10:19

Colapinto mantiene el sexto puesto

El argentino aguanta al Red Bull de Lawson, que tiene un ritmo mucho mejor que el de su Alpine.

10:13

Hamilton pierde posiciones por problemas en su Ferrari

Colapinto ahora está sexto en el GP de España.

10:05

¡Empezó la carrera!

Lando Norris mantuvo la primera posición en la largada, mientras que Colapinto protagonizó otra gran largada y ya está séptimo.

09:35

¡Se viene la carrera del Gran Premio de España!

En menos de media hora comenzará la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, en la que Colapinto largará en el noveno lugar.