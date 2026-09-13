Gran actuación de los argentinos en Moto3: Perrone quinto y Morelli noveno en el GP de San Marino

Los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, ambos de KTM, tuvieron una muy buena actuación en el Gran Premio de San Marino de Moto3, al conseguir el quinto y el noveno puesto, respectivamente.

El podio fue un pleno de españoles, ya que Máximo Quiles (KTM) se quedó con la victoria y lo escoltaron sus compatriotas David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

Perrone comenzó la carrera en la cuarta posición, aunque no pudo mantener el ritmo a lo largo de la misma y terminó cediendo una posición.

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Morelli, por su parte, tuvo una complicada clasificación, por lo que debió conformarse con el decimocuarto lugar en la largada. Sin embargo, realizó una buena cantidad de adelantamientos para finalmente cruzar la bandera a cuadros en la novena colocación.

Con estos resultados, Morelli se mantiene quinto en el campeonato con 138 puntos, mientras que Perrone está sexto con 114.

En lo que respecta a la lucha por el título, todo indica que Quiles no tendrá oponente ya que ganó ocho de las 14 carreras en lo que va de la temporada y llegó a los 281 puntos, para sacarle 107 a su escolta, que es Almansa.

La próxima fecha en el campeonato de Moto 3 será el fin de semana que viene, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Austria.

Marc Márquez tuvo un fin de semana perfecto

En MotoGP, el gran ganador de este fin de semana en San Marino fue el español Marc Márquez (Ducati), quien se impuso tanto en la carrera sprint como en la principal.

Márquez, que va por su octavo título en la categoría (ya se consagró en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), se quedó con el triunfo en la carrera principal, donde le sacó poco más de medio segundo a su hermano Alex (Ducati). El podio lo completó el también español Pedro Acosta (KTM).

Gracias a este fin de semana perfecto, Márquez llegó a las cuatro victorias consecutivas y alcanzó a Jorge Martín (Aprilia) en la primera posición del campeonato, con 274 puntos cada uno.