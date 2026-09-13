US Open 2026: Sabalenka explotó tras perder la final con Rybakina y hoy definen Ben Shelton-Alexander Zverev

La tenista nacionalizada kazaja, Elena Rybakina, venció por 2 sets a 1 a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final para consagrarse campeona por primera vez del US Open 2026 del tenis femenino y conseguir su tercer título de Grand Slam.

Rybakina sumó su primera corona en Nueva York terminando con la paciencia de una Sabalenka incapaz de manejar las emociones, mostrándose abatida durante gran parte del encuentro, llegando a romper la raqueta al final del partido, a tirar una bola a la tribuna, discutir con su box y a taparse la cabeza con una toalla en los descansos.

La segunda del ranking WTA se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2, en un encuentro que duró más de dos horas y media, disputado en el estadio Arthur Ashe, Nueva York.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A pesar del triunfo de Rybakina, la imagen que recorrió el mundo la protagonizó Sabalenka cuando finalizó el partido y con toda su frustración encima y muy decepcionada por haber cedido el número 1 del mundo ante la kazaja, rebentó la raqueta contra el piso.

"Es muy difícil controlar tus emociones cuando perdés una final de Grand Slam y cuando intentabas ganar el tercer título consecutivo... ¿La rabia? Solo quería dejarla salir, porque si me lo hubiera guardado dentro, no habría podido decir una palabra ahora mismo o habría hecho algo que no estaría bien allí en la pista", dijo Aryna.

En masculino

Ben Shelton y Alexander Zverev definen desde las 15 al campeón del US Open 2026.

Shelton, de 23 años octavo cabeza de serie, puede convertirse en el primer estadounidense en ganar un Major desde Andy Roddick en 2003. Y si lo logra, será además el primer estadounidense de raza negra en conquistar el US Open desde Arthur Ashe en 1968, en el mismo estadio que lleva el nombre de esa leyenda. Una carga histórica enorme para un joven que llegó a la final sin haber vencido nunca a su rival.