Clausura liguista: se juega la fecha completa de la A y se cierra la B

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Con la jornada completa en la A y un partido en la B, hoy caerá el telón de la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur.

En la elite del fútbol doméstico --desde las 15.30-- se jugarán esta tarde todos los cotejos.

El sorprendente puntero San Francisco visitará a Liniers en la Avenida Alem.

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Franco Yatzy será el encargado de impartir justicia.

Además, el escolta Sporting visitará a Villa Mitre en El Fortín.

Leonardo Villamil será el juez.

En tanto, en Los Hermanos Francani, La Armonía y Libertad afrontarán un choque clave por el descenso.

Oscar Perrotti fue designado como árbitro.

Finalmente, en el Bule, Huracán será anfitrión de Bella Vista, en un choque importante por puestos de playoffs.

Franco Páez será el colegiado.

Posiciones

Clausura. 1º) San Francisco, 12 puntos; 2º) Sporting, 10; 3º) Huracán y La Armonía, 8; 5º) Bella Vista y Villa Mitre, 6; 7º) Liniers, 5 y 8º) Libertad, 4.

Acumulada. 1º) Huracán, 34 puntos; 2º) Bella Vista, 31; 3º) Liniers, 28; 4º) Villa Mitre y San Francisco, 25; 6º) Sporting, 23 y 7º) Libertad y La Armonía, 22.

En la B

Con el choque entre Rosario y Sansinena se cerrará la 7ª fecha.

Se medirán a las 15.30, con arbitraje de Raúl Kerman.

Ayer: Olimpo 1, Dublin 0; Tiro Federal 0, Pacífico BB 0 y Comercial 1, Pacífico de Cabildo 0.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 7:

-Clausura: 1º) Olimpo, 17 puntos; 2º) Tiro Federal, 12; 3º) Rosario, 10; 4º) Comercial, 9; 5º) Pacífico de Cabildo, 8; 6º) Pacífico BB, 7; 7º) Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Tiro, 39 puntos; 2º) Rosario y Comercial, 36; 4º) Olimpo, 33; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 15.