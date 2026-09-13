Hora, TV y formaciones: Independiente y San Lorenzo juegan el clásico en Avellaneda

Independiente de Avellaneda recibirá este domingo a San Lorenzo, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico y en el duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro designado fue el bahiense Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

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*La previa

Independiente llega a este encuentro luego del buen triunfo 1-0 que consiguió en condición de visitante contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que le permitió llegar a esta fecha en la octava posición de la Zona A con 13 puntos.

De esta manera, el "Rojo" estaría ingresando a los playoffs, aunque no puede confiarse ya que un paso en falso lo sacaría de esta zona.

San Lorenzo, por su parte, también ganó en la última fecha (1-0 a Talleres de Córdoba), por lo que llegó a los 10 puntos y quedó décimo en la Zona A.

El "Ciclón" contará con el debut de Rubén Darío Insua, quien iniciará su tercer ciclo como director técnico del club.

*Probables formaciones

-Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

-San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba o Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

-Árbitro: Facundo Tello

-VAR: Fernando Espinoza

-Hora: 19:15.

-TV: ESPN Premium

Agencia NA