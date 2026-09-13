Villa Mitre tiene un partido clave ante Argentino de Monte Maíz y Olimpo descansa pero saca cuentas

Villa Mitre vuelve a ver acción esta tarde, por la anteúltima y octava fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, en la que Olimpo tendrá jornada de descanso.

El tricolor, que viene de purgar la jornada libre, visitará a Argentino de Monte Maíz en busca de puntos clave para la definición de esta etapa, en la que cuatro equipos clasificarán a los playoffs por el primer ascenso y los otros cinco seguirán por el camino de la Reválida, de donde saldrá el segundo boleto a la Primera Nacional.

El tricolor se presentará en Modesto Marrone, a partir de las 15:45 y con arbitraje de Guillermo González.

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Aunque -lógicamente- un triunfo lo dejaría muy bien parado de cara a la última fecha el equipo bahiense llegará con chances independientemente del resultado de hoy.

De momento, los dirigidos por Diego Cochas suman 9 puntos y están quintos, por tener un gol menos que Kimberley, justamente el rival del próximo fin de semana.

Argentino, en tanto, tiene un punto menos que Villa Mitre y esta será su última presentación, ya que tendrá libre en la fecha del cierre.

*El resto

La jornada comenzará a las 15, con el cruce entre Kimberley y Huracán Las Heras en Mar del Plata. Dirigirá Diego Novelli.

Luego, a las 15.30, Cipolletti y Alvarado jugarán un partido clave en la Visera. Pitará Leandro Sosa Abrile.

Mientras que a las 16.30 se medirán Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana de Salta, con José Sandoval como juez principal.

*Los elegidos

Sin Nicolás Cavagnero nuevamente (lesión) y con el regreso de Carlos Battigelli, la lista de convocados de Villa Mitre es la siguiente:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Hugo Silva, Ulises Olguín y Marcos Escobar.

-Volantes: Thiago Pérez, Matías Aguirre, Valentino Valeri, Víctor Ayala, Leonel Monti, Matías Páez, Gonzalo Córdoba y Battigelli.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez, Tomás Ibarra y Oswaldo Valencia.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a ver acción luego de purgar la fecha libre y tras un muy buen triunfo ante Huracán Las Heras, por 3 a 0 en El Fortín.

Esta victoria significó la primera como local y la segunda (Atenas de Río Cuarto 1 a 0) teniendo en cuenta esta fase de la competencia, que se sumaban a los empates ante Juventud Antoniana (0 a 0 en Salta), Alvarado (0 a 0 en su casa) y Cipolletti (1 a 1 también en El Fortín).

Tras los resultados de la última programación, el equipo dirigido por Diego Cochas salió de la zona de clasificación por tener menos goles a favor que Kimberley (venció 3 a 0 a Juventud Antoniana en Salta), equipo al que recibirá en la última fecha.

Mientras que Argentino de Monte Maíz también buscará puntos clave para meterse en zona de clasificación, aunque tiene una empresa más complicada ya que en la última fecha tendrá libre.

El elenco cordobés suma un punto menos que la Villa (8) y en esta instancia en su cancha logró sucesivamente una derrota (2 a 1 ante Atenas de Río Cuarto), un empate (1 a 1 contra Olimpo) y un triunfo (1 a 0 frente a Juventud Antoniana).

*Espera y saca cuentas

Olimpo tendrá fecha libre luego de sumar un punto de los últimos 6 posibles, tras perder ante Atenas de Río Cuarto como visitante (por 1 a 0) y empatar ante Cipolletti como local (1 a 1).

Este escenario dejó al aurinegro segundo, a dos puntos del líder Alvarado y también a tres de Villa Mitre, que sería el último equipo que no estaría ingresando a la zona de clasificación.

Teniendo en cuenta que sólo restará una fecha, serán clave los resultados de este fin de semana para saber cómo quedará el equipo bahiense de cara al cierre de la fase.

En la novena jornada, el equipo que conduce Carlos Mungo visitará a Alvarado, que podría llegar con el primer puesto asegurado.

*La tabla

Así están las posiciones antes de la octava fecha:

-Zona B: 1°) Alvarado, 14 puntos; 2°) Olimpo, 12; 3°) Atenas (Rio Cuarto), 10; 4°) Kimberley, 9; 5°) Villa Mitre, 9; 6°) Cipolletti, 9; 7°) Argentino (Monte Maíz), 8; 8°) Huracán (Las Heras), 3 y 9°) Juventud Antoniana, 2.

*Lo que queda

La novena y última fecha se jugará de la siguiente manera:

Villa Mitre vs. Kimberley

Alvarado vs. Olimpo

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti



Libre: Argentino