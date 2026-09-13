En Médanos reeditan la final Caza y Pesca-Pellegrini, por la LBB Bronce
Se juega la novena fecha y los equipos empiezan a perfilar su posición final.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Se disputa esta noche la novena y antepenúltima fecha de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.
El encuentro que se roba la atención lo protagonizan, desde las 20, Caza y Pesca Huracán Médanos (uno de los escoltas) y Pellegrini (puntero), ambos finalistas del primer tramo, el cual se lo adjudicaron los medanenses.
Los puntaltenses se encaminan para asegurarse el Nº1, a tres fechas del final, considerando el fixture favorable que tendrán después de este partido, cerrando ante el penúltimo y el último.
Detrás, en una tabla comprimida, hay un lote de cuatro equipos en la misma línea y el quinto, medio punto más abajo.
Dos que integran ese grupo se medirán hoy: Sportivo B-Bahiense B.
También, buscando una victoria que le asegure hoy mismo un lugar entre los seis, Whitense recibirá a Sporting. Y el otro juego que comienza a las 20 será Los Andes-Velocidad B.
En tanto, desde las 20.15 jugarán Fútbol y Tenis-Bella Vista, en Barracas, y a partir de las 20.30, Fortín Club-Barracas, en Estudiantes.
Caza y Pesca-Pellegrini
Cancha: Caza y Pesca (Médanos).
Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.
Novedades: en los medanenses regresa Francisco Perrín y continúa afuera Jeremías Jaratz (recuperándose de una lesión en una mano).
En Pelle no juegan Fabricio Starc (gemelo), Nicolás Themtham (hombro) y Gastón Chaves (rodilla). Mientras que es duda Francisco Godeas (cuadro gripal)
Antecedente: en fase regular, Pellegrini 77, Caza y Pesca 31. En las finales del primer tramo, Caza y Pesca ganó 72-69 (en Altense), 71-69 (en Estudiantes) y 86-62 (en Altense). Pellegrini, por su parte, venció 83-79 (68-68) (en Estudiantes) y 88-63 (en Altense).
Sportivo B-Bahiense B
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Árbitros: Emanuel Sánchez y Joaquín Irrazábal.
Novedades: los dos planteles están completos.
Antecedente: Bahiense B 75, Sportivo B 65.
Whitense-Sporting
Cancha: Hugo López (Whitense).
Árbitros: Sebastián Giannino y Joel Schernenco.
Novedades: en el local, Gabriel Ocampos, a raíz de motivos laborales, se despidió por lo que resta de la temporada y Mateo Herbalejo se está recuperando de un esguince de rodilla.
La visita está en duda Valentín Bigoni (cuadro gripal).
Antecedente: Sporting 64, Whitense 65.
Fortín-Barracas
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Alexia González.
Novedades: Bautista Fava, con una mano fisurada, no puede jugar en Fortín. En tanto que Barracas está completo.
Antecedente: Barracas 88, Fortín 62.
Los Andes-Velocidad B
Cancha: José D'Amico (Los Andes).
Árbitros: Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.
Novedades: Losa está completo, al igual que el azulgrana.
Antecedente: Velocidad 51, Velocidad 78.
Fútbol y Tenis-Bella Vista
Cancha: El Bosque (Barracas).
Árbitros: Sebastián Arcas y Yamila Nicoletta.
Novedades: el local es una incógnita. El verde, por su parte, no tiene a Ramiro Lipinsky (de viaje), Santiago Bertoni es duda (rodilla) y retorna Santiago Durando, tras cumplir la fecha de suspensión.
Antecedente: Bella Vista 76, Fútbol y Tenis 66.
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (16PG-3PP), 25 puntos
2º) Barracas (14-5), 23
2º) Caza y Pesca (13-6), 23
2º) Bahiense B (14-5), 23
5º) Sportivo B (13-6), 22,5
6º) Whitense (11-8), 21,5
7º) Sporting (10-9), 20,5
8º) Bella Vista (7-12), 19
9º) Los Andes (8-11), 18,5
10º) Fútbol y Tenis (3-16), 16
11º) Fortín Club (2-16), 15,5
11º) Velocidad B (3-15), 15,5