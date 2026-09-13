En Médanos reeditan la final Caza y Pesca-Pellegrini, por la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputa esta noche la novena y antepenúltima fecha de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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El encuentro que se roba la atención lo protagonizan, desde las 20, Caza y Pesca Huracán Médanos (uno de los escoltas) y Pellegrini (puntero), ambos finalistas del primer tramo, el cual se lo adjudicaron los medanenses.

Los puntaltenses se encaminan para asegurarse el Nº1, a tres fechas del final, considerando el fixture favorable que tendrán después de este partido, cerrando ante el penúltimo y el último.

Detrás, en una tabla comprimida, hay un lote de cuatro equipos en la misma línea y el quinto, medio punto más abajo.

Dos que integran ese grupo se medirán hoy: Sportivo B-Bahiense B.

También, buscando una victoria que le asegure hoy mismo un lugar entre los seis, Whitense recibirá a Sporting. Y el otro juego que comienza a las 20 será Los Andes-Velocidad B.

En tanto, desde las 20.15 jugarán Fútbol y Tenis-Bella Vista, en Barracas, y a partir de las 20.30, Fortín Club-Barracas, en Estudiantes.

Caza y Pesca-Pellegrini

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín⁩ Matías.

Novedades: en los medanenses regresa Francisco Perrín y continúa afuera Jeremías Jaratz (recuperándose de una lesión en una mano).

En Pelle no juegan Fabricio Starc (gemelo), Nicolás Themtham (hombro) y Gastón Chaves (rodilla). Mientras que es duda Francisco Godeas (cuadro gripal)

Antecedente: en fase regular, Pellegrini 77, Caza y Pesca 31. En las finales del primer tramo, Caza y Pesca ganó 72-69 (en Altense), 71-69 (en Estudiantes) y 86-62 (en Altense). Pellegrini, por su parte, venció 83-79 (68-68) (en Estudiantes) y 88-63 (en Altense).

Sportivo B-Bahiense B

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedente: Bahiense B 75, Sportivo B 65.

Whitense-Sporting

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Sebastián Giannino y⁩ Joel Schernenco.

Novedades: en el local, Gabriel Ocampos, a raíz de motivos laborales, se despidió por lo que resta de la temporada y Mateo Herbalejo se está recuperando de un esguince de rodilla.

La visita está en duda Valentín Bigoni (cuadro gripal).

Antecedente: Sporting 64, Whitense 65.

Fortín-Barracas

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y⁩ Alexia González.

Novedades: Bautista Fava, con una mano fisurada, no puede jugar en Fortín. En tanto que Barracas está completo.

Antecedente: Barracas 88, Fortín 62.

Los Andes-Velocidad B

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: Losa está completo, al igual que el azulgrana.

Antecedente: Velocidad 51, Velocidad 78.

Fútbol y Tenis-Bella Vista

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Sebastián Arcas y Yamila Nicoletta.⁩

Novedades: el local es una incógnita. El verde, por su parte, no tiene a Ramiro Lipinsky (de viaje), Santiago Bertoni es duda (rodilla) y retorna Santiago Durando, tras cumplir la fecha de suspensión.

Antecedente: Bella Vista 76, Fútbol y Tenis 66.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (16PG-3PP), 25 puntos

2º) Barracas (14-5), 23

2º) Caza y Pesca (13-6), 23

2º) Bahiense B (14-5), 23

5º) Sportivo B (13-6), 22,5

6º) Whitense (11-8), 21,5

7º) Sporting (10-9), 20,5

8º) Bella Vista (7-12), 19

9º) Los Andes (8-11), 18,5

10º) Fútbol y Tenis (3-16), 16

11º) Fortín Club (2-16), 15,5

11º) Velocidad B (3-15), 15,5