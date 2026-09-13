Colapinto buscará cerrar un gran fin de semana: larga noveno en el Gran Premio de España

Franco Colapinto buscará cerrar un gran fin de semana cuando se corra esta mañana el Gran Premio de España, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La acción en el nuevo y desafiante circuito "Madring" de Madrid se pondrá en marcha a las 11 y podrá verse por Disney Plus Premium.

El Gran Premio se correrá en el circuito semiurbano que cuenta con 22 curvas y un largo de 5,416 kilómetros, para una carrera principal que se desarrollará a un total de 57 vueltas.

En cuanto a Franco, el piloto argentino de Alpine viene mostrando un rendmiento de menor a mayor en la capital española, que lo coronó ayer con el noveno puesto en la clasificación, accediendo a la Q3 por segunda fecha consecutiva.

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"Creo que fue mi mejor qualy en la F1, porque el auto no estaba para estar ahí", admitió el pilarense.

Previamente, había sido 14°, 15° y 11° en las tres prácticas libres, demostrando una mejora en el desarrollo del auto y su rendimiento.

La pole position de esta mañana la tendrá el vigente campeón Lando Norris (McLaren), quien sorprendió a todos con una fantástica vuelta en el cierre de la tanda clasificatoria y desplazó a los Mercedes Benz, Ferrari y Red Bull, que se habían mostrado más sólidos.

Junto a él largará el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes Benz) y una posición por detrás lo hará Max Verstappen (Red Bull).

La grilla de partida completa quedó de la siguiente manera: