Colapinto buscará cerrar un gran fin de semana: larga noveno en el Gran Premio de España
El argentino tuvo un muy buen sábado y parte desde los puntos en Madrid. Lando Norris (McLaren) parte desde la pole position.
Franco Colapinto buscará cerrar un gran fin de semana cuando se corra esta mañana el Gran Premio de España, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
La acción en el nuevo y desafiante circuito "Madring" de Madrid se pondrá en marcha a las 11 y podrá verse por Disney Plus Premium.
El Gran Premio se correrá en el circuito semiurbano que cuenta con 22 curvas y un largo de 5,416 kilómetros, para una carrera principal que se desarrollará a un total de 57 vueltas.
En cuanto a Franco, el piloto argentino de Alpine viene mostrando un rendmiento de menor a mayor en la capital española, que lo coronó ayer con el noveno puesto en la clasificación, accediendo a la Q3 por segunda fecha consecutiva.
"Creo que fue mi mejor qualy en la F1, porque el auto no estaba para estar ahí", admitió el pilarense.
Previamente, había sido 14°, 15° y 11° en las tres prácticas libres, demostrando una mejora en el desarrollo del auto y su rendimiento.
La pole position de esta mañana la tendrá el vigente campeón Lando Norris (McLaren), quien sorprendió a todos con una fantástica vuelta en el cierre de la tanda clasificatoria y desplazó a los Mercedes Benz, Ferrari y Red Bull, que se habían mostrado más sólidos.
Junto a él largará el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes Benz) y una posición por detrás lo hará Max Verstappen (Red Bull).
La grilla de partida completa quedó de la siguiente manera: