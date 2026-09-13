La razón por la que Julián Álvarez no fue convocado al partido del Atlético Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez no fue convocado para el partido en el que su equipo, el Atlético Madrid, visitará a la Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga de España.

Esta decisión se debe a una sobrecarga muscular que padece el argentino, quien debió retirarse del entrenamiento de este sábado.

Álvarez, que protagonizó una de las novelas del último mercado de pases, viene de tener su primera titularidad de la temporada en el partido del miércoles pasado ante el Liverpool de Inglaterra, en el que el Atlético de Madrid cayó 2-1 por la primera fecha de la UEFA Champions League.

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Previamente, la "Araña" había ingresado desde el banco de suplentes en la derrota 3-0 contra el Athletic Club.

De esta manera, el Atlético de Madrid no podrá contar con la presencia de uno de sus mejores jugadores en un encuentro que será clave debido a la necesidad de empezar a sumar de a tres para meterse en las primeras posiciones.

Luego de cuatro fechas disputadas en el campeonato doméstico, el equipo de la capital española ocupa la octava posición con solo siete puntos.

La Real Sociedad, por su parte, tampoco brilló en el inicio de esta temporada y se ubica undécima, también con siete puntos, pero con peor diferencia de gol.

El encuentro entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, que se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Anoeta, está programado para las 16 (hora de Argentina).