¡Orgullo nacional! Colapinto hizo flamear la bandera argentina: "Esta fue en una carrera de verdad", dijo

Una vez que consiguió el séptimo lugar, Franco Colapinto advirtió la presencia de un banderillero con la bandera Argentina, se detuvo tomó la bandera con su mano derecha y recorrió con los colores argentinos los últimos metros hasta el parque cerrado.

"Le agradecemos al banderillero argentino. Espero que haya disfrutado de la carrera", dijo Franco.

"Estoy contento de poder llevar la bandera argentina acá, donde había tantas en las tribunas. Fue la segunda vez, porque la primera fue en Argentina y esta fue en una carrera de verdad", comparó.