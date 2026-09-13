En caída libre: Racing perdió contra Huracán y sigue último

Racing cayó esta noche ante Huracán, por 2 a 1, y estiró su pésimo presente, esta vez en el partido por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles del Globo los anotaron Facundo Kalinger y el delantero Jordy Caicedo, a los 7 y 33 minutos del segundo tiempo, mientras que el mediocampista Ulises Ortegoza había logrado el empate parcial a los 13 del complemento.

El cotejo se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó y fue dirigido por Pablo Dóvalo.

La derrota sostiene a la “Academia” en el último lugar de la zona B, con cinco puntos en nueve fechas, mientras que el equipo que dirige Diego Martínez llegó al noveno lugar, cortando una racha de cuatro partidos sin triunfos, con 13 unidades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De los últimos 10 encuentros, el elenco de Avellanada ganó sólo 2 partidos, perdió 6 (los últimos 3 seguidos) y empató 2.

La única victoria por el torneo local fue en la primera fecha, ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1.

En la próxima fecha, el equipo de Juan Pablo Vojvoda, que camina sobre la cornisa, recibirá a Sarmiento de Junín el viernes a las 21:15, mientras que el “Globo” jugará como visitante ante River, el sábado a partir de las 19.