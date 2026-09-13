Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

Marcelo Gallardo se convirtió en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien estuvo a cargo de La Tri en el último Mundial. Luego de su salida de River, el Muñeco tendrá su primera experiencia en un conjunto nacional con la Copa del Mundo 2030 como gran objetivo.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, fue el mensaje publicado este domingo en las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), junto a un video protagonizado por el presidente de la entidad, Francisco Egas.

Egas llenó de elogios al exentrenador de River y destacó varios puntos de su trayectoria: “Hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, mejorar y no conformarse.”

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“Tenemos una generación que compite al máximo nivel, con talento, estructura y ambición. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto. Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo”, cerró el presidente de la FEF.

El argentino aceptó el desafío por el entusiasmo que le genera la actual camada de futbolistas ecuatorianos, encabezada por figuras de la talla de William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez, entre otros. En principio, la intención del DT es residir en Argentina y viajar a Ecuador cuando los compromisos laborales lo ameriten.

De esta manera, Gallardo se convierte en el séptimo entrenador argentino de la historia de Ecuador y el quinto en poco más de 10 años. Sus antecesores fueron Rodolfo Orlandini, Roberto Resquín, Miguel Ignomiriello, Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece.

El debut de Gallardo será en los amistosos de Ecuador en la próxima Fecha FIFA, que tendrá un formato extendido y será entre fines de septiembre y principios de octubre.

El 24 de septiembre, el conjunto sudamericano se medirá con Corea del Sur en Suwon; luego, el 1.° de octubre, viajará a Japón para enfrentar al combinado local y la idea de los dirigentes es cerrar la gira cuatro días más tarde con un choque ante un rival a definir (puede ser Panamá o Nueva Zelanda).

La última experiencia de Gallardo como DT fue en River: renunció en febrero de este año tras una serie de malos resultados. (TN)