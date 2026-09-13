Clásico empate: Independiente y San Lorenzo repartieron puntos en Avellaneda

Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro igualaron 1 a 1 en una nueva edición del clásico, esta vez en el encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

El Rojo comenzó ganando con gol del defensor Juan Arrayago, a los 6 minutos, y el Ciclón lo empató por intermedio del atacante Facundo Farías, al minuto del complemento.

El partido se disputó en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y fue dirigido por el bahiense Facundo Tello.

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En el dueño de casa sumó minutos el jugador surgido en La Armonía, Lautaro Millán, quien ingresó a los 72 minutos en lugar de Maximiliano Meza.

La igualdad deja al “Rojo” en el sexto lugar de la zona A con 14 puntos, a tres del líder, mientras que el conjunto que dirige Rubén Darío Insúa, en el inicio de su tercer ciclo, marcha noveno en el grupo con 11 unidades.

En la próxima fecha, Independiente visitará a Unión, el sábado 19 desde las 16:45,

Mientras que San Lorenzo jugará como local ante Boca, en un clásico a disputarse el domingo a partir de las 14:45.