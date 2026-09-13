Libertad ganó después de 11 partidos y los referentes dieron la cara: “No nos den por muertos”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En la semana previa hubo mucha psicosis, los dos imaginaron fantasmas revoloteando sobre el infierno y los puntos en juego ardían con solo mirar las posiciones anuales de la A liguista.

La Armonía y Libertad llegaron al estadio Hermanos Francani últimos en esa tabla, y aunque todavía va a quedar una rueda del Clausura por delante, había que ganar para tirarle el fardo al otro sin rasgarse las vestiduras y sin sentir ese comentario cargado de ácido que nadie quiere escuchar y asumir: “Si pierden hoy quedan complicados”.

El de Villa Rosas, con altas dosis de mentalidad ofensiva (4-3-1-2) y piquetes en toda la cancha, fue el más liberado al momento de analizar las estrategias de ambos conjuntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A los 4 minutos se puso en ventaja por el “aguante” de Pane en un centro de Avello y después repartió las energías entre la creación y la contención. Le cerró los caminos a la V, lo complicó cada vez que le volcó alguna pelota aérea al área y apeló al foul táctico como herramienta para hacer enojar al rival y hacerlo entrar en su juego.

La designación del árbitro Oscar Perotti estuvo a la altura de un cotejo tan caliente y solo le puedo reprochar que pudo, y debió, sacar alguna amarilla más para algún futbolista milrayita por reiteraciones de faltas. Incluso, hasta en ciertos pasajes, que manejó con mucha “muñeca”, le faltó dar más explicaciones para un lado que para el otro. Pero créame, no incidió, para nada, en el resultado.

El trámite no cruzó el limite de lo grotesco y en el inicio del segundo tiempo el dueño de casa (con dos cambios) tuvo un poco más de presencia en campo enemigo cuando cambió el 4-1-3-2 por un 4-3-1-2. “Pachu” Intrevado le dio otro semblante a un elenco velezano espeso e incómodo con el planteo del adversario.

Marcos Pérez empezó a agitar aún más el avispero y en 5 minutos, entre el 13 y el 18 de la etapa complementaria, Daniel Pékel erró un mano a mano y Pane, en la boca del arco, tiró por arriba un balón que le picó mal (el piso de la cancha no estaba del todo parejo).

Libertad nunca dejó de correr y apretar y, cuando el aire empezó a escasear en ciertos jugadores, el DT Daniel Correa ordenó un 4-4-2 y le puso varios plenos al “fresquito” Nahuel Sánchez.

Un borbollón en el área, una chilena que no salió (de Jero Blanco, el mejor en el local), una bola que dio en la mano pegada al cuerpo de Ojeda que no fue penal ni a “gancho” y 10 minutos de adición. Nada cambió, y yo creo que ganó el que menos sintió la presión y el que mejor entendió que ciertos partidos tienen más de mañas que de moños.

Libertad, con plantel desmembrado si lo comparamos con el que arrancó el año, volvió al triunfo tras 11 fechas (la última victoria había sido por la novena programación del Apertura, 2-0 a San Francisco) y desea con el alma que la caída libre que experimentó hasta el encuentro de esta tarde haya sido una pesadilla.

Al menos, los referentes, Agustín Cocciarini, Luciano Trídico y algunos más fueron claritos antes de subir al micro y volver a Villa Rosas: “No nos den por muertos…”

La síntesis

La Armonía 0 (4-1-3-2)

Torres 5

Mendoza 4

Carta 5

J. Blanco 6

J.I. González 4

M. Gil 3

O. Herrera 5

R. Fernández 4

M. Antón 4

Malmoria 4

J. Acosta (c) 5

DT: Rodolfo Cuello

Libertad 1 (4-3-1-2)

Carnicero (c) 6

Paredes 5

T. Vallejo 6

Ojeda 6

G. Falcioni 6

Cocciarini 6

Trídico 6

Avello 6

Pékel 6

PANE 7

DT: Daniel Correa

PT. Gol de Pane (L), a los 4m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 45m. Usuldinger (5) por R. Fernández e Intrevado (6) por J.M. González, 63m. J.J. Ramírez (4) por O. Herrera y F. Cuello (5) por M. Gil y 73m. Muzi (4) por M. Antón, en La Armonía; 70m. Giamberardino (6) por M. Pérez, 72m. N. Sánchez (5) por Pékel y 80m. S. Palacios por Avello y Dindart por M. Pérez, en Libertad.

Amonestados. J.M. González (39m.), Malmoria (92m.) y A. Mendoza (98m.), en La Armonía; Trídico (45+3), en Libertad.

Arbitro. Oscar Perotti (7,5).

Cancha. La Armonía (5,5).