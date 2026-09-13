Liniers volvió a las fuentes y se recuperó ante el líder

Liniers jugó su mejor partido del Clausura, le ganó claramente al puntero San Francisco 2 a 0 y se metió de lleno en la pelea por entrar a los playoffs.

El chivo pegó en los vértices del partido, pero siempre fue más que su rival y fue un justo ganador.

Al elenco de Julio Román le costó generar chances de gol al ras del piso y sucumbió ante la intensidad de un adversario que no paró de correr los 95 minutos.

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Palo y a la bolsa

El elenco de la dupla Romero-Ribes salió con decisión y lastimó con mucha gente por banda derecha.

En la primera llegada a fondo rompió el cero. La maniobra la inició Maio, la continuaron Bertoni, Gaby Ullmann y la cerró Monti con una linda definición de zurda –luego de que Castro dejara pasar la pelota sin tocarla— para colocar la pelota en la ratonera del palo derecho de Valentino Torres, quien se estiró todo lo posible pero no llegó a desviar.

Con la ventaja, el local ganó en confianza y ganó casi todas las divididas, con una dupla central muy sobria (Fernández-Villalba) y un doble 5 inexpugnable en la mitad (Paolorossi-Chamorro).

Encima, el Santo perdió por lesión a Ramírez y sintió la ausencia de Pinedo. No tuvo desborde por las bandas.

Chamorro emergió de 9 tras un gran pase de Gaby Ullmann, pero el 7 encontró una muy buena respuesta del 1 visitante.

Al conjunto de Julio Román le faltó profundidad y prácticamente no pateó al arco en los primeros 45 minutos.

Y sobre el cierre, otra vez respondió Valen Torres ante un derechazo cruzado del pibe Maio.

Lo cerró en el final

San Francisco intentó ser un poco más agresivo en los segundos 45 minutos. Le metió corazón, pero desde el juego nunca puso en aprietos al chivo.

Salvo con algún balón aéreo y algún arrebato individual, el celeste nunca pudo generar alguna chance clara de gol.

Liniers replegó y contragolpeó. Nico Malerba le sirvió el gol a “Toto” Bertoni, pero el derechazo de aire del 10 se fue apenas ancho.

Como el chivo no lo cerró, dejó abierto el interrogante hasta el tramo decisivo del cotejo.

Ya en la recta final, hubo un gol anulado a Gaby Ullmann a la salida de un tiro de esquina que dejó muchas dudas, pero rápidamente el local lo sentenció.

Ramiro Ullmann irrumpió de 9, pero su remate fue rechazado por Leguiza. Claro que el rebote lo pescó Biondo y liquidó el partido con un zurdazo cruzado.

Y en el descuento, el chivo tuvo el tercer. Rami Ullmann le ganó en el mano a mano a Leguiza –fue el mejor de la visita— y definió de derecha, aunque encontró una buena respuesta de Valen Torres.

Liniers volvió a jugar en un muy buen nivel, le sacó el invicto a San Francisco y volvió a creer en su fútbol.

La síntesis

LINIERS 2

Menduiguibel 6

Maio 7

Iván Fernández © 7

Villalba 6

Malerba 6

G. Ullmann 6

Paolorossi 7

Chamorro 6

MONTI 7

Castro 6

Bertoni 6

DT: Romero-Ribes

SAN FRANCISCO 0

V. Torres 6

J. Ramírez x

Ferranti 5

Leguiza 6

W. Vidal 5

Alfaro 5

J. García 4

Castellano (c) 5

L. Romero 6

Castiglioni 5

Alexis Vega 5

DT: J. Román

PT. Gol de Monti (L), a los 3m.

ST. Gol de Biondo (L), a los 41m.

CAMBIOS. 75m. R. Ulllmann por Castro y Pereyra por Monti; 79m. Biondo por Bertoni y 88m. Rebolledo por Malerba y Sturmann por Chamorro, en Liniers; 12m. Lautaro Vega (5) por Ramírez, 63m. Aulestiarte (5) por J. García, Juan Romero por Leonel Romero y Maldonado por Castiglioni y 81m. A, Marco por Alfaro, en San Francisco.

ARBITRO. Franco Yatzky (6).

CANCHA. Liniers (buena).