Regional Amateur: a Club Sarmiento no le alcanzó con el triplete de Maxi Graff

El ex San Francisco la rompió, pero su elenco dejó pasar una gran chance. Foto: Archivo La Nueva.

Pese a un triplete de Maximiliano Graff, Club Sarmiento de Pigüé empató en casa ante Ferro de Olavarría 3 a 3, en el marco de la 3ª fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

Graff facturó a los 12 --de penal--, 32 y 70 minutos, pero su elenco no pudo sostener la ventaja.

Para el Carbonero anotaron Ramón Sánchez --2, el primero de penal, a los 48 y 51 minutos-- y Juan Alvarez, a falta de 2 minutos.

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Huracán de Ingeniero White tuvo fecha libre.

Jugadas tres jornadas, Ferro suma 4 puntos, el Globo 3 y Club Sarmiento uno.

En la próxima fecha, el elenco del Bule irá a Pigüé.