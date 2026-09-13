US Open: la consagración de Zverev y el curioso momento en la definición

El festejo y la sorpresa del alemán cuando se enteró que ya era el campeón. Foto: captura de pantalla.

Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026 tras vencer en la final al estadounidense Ben Shelton por por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2, en 3 horas y 8 minutos de juego en el Arthur Ashe Stadium.

El alemán, primer cabeza de serie del torneo, logró sacarse la espina de la final perdida en Flushing Meadows en 2020 y conquistó este domingo el segundo Grand Slam de su carrera (luego de Roland Garros 2026).

En el primer set Zverev quebró temprano aprovechando un inicio dubitativo de Shelton en su primera final de Grand Slam y mantuvo la solidez con el servicio. Ya el segundo fue muy parejo y dominado por los saques. El alemán marcó diferencias en el tiebreak, jugándolo de manera implacable para cerrarlo 7-2.

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En el tercero Shelton reaccionó apoyado por el público local, mejoró sus porcentajes de tiro y logró su primer quiebre sobre el final del parcial para descontar. Pero en el cuarto set, "El Principito" impuso su jerarquía en los momentos clave, quebró en dos oportunidades el servicio del estadounidense y aseguró la victoria.

Como datos de la estadística final del encuentro, el alemán tuvo un 70 por ciento de efectividad en el primer servicio y un 85% de puntos ganados en el primer servicio.

Por otra parte, la curiosidad de la definición estuvo justamente en el último tanto, en el que ocurrió lo siguiente: