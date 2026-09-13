Definidos los seis clasificados a cuartos y tres de los cuatro para el play-in en la LBB Bronce
Se disputó la novena y antepenúltima fecha.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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(Nota en desarrollo)
Quedaron definidos los seis equipos clasificados a cuartos y tres de los cuatro que disputarán el play-in, correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, tras disputarse esta noche la novena y antepenúltima fecha.
Si bien resta establecer en las próximas dos programaciones la posición final de cada uno, los seis de arriba son Pellegrini, Barracas, Caza y Pesca, Bahiense B, Sportivo B y Whitense.
En tanto, Sporting, Los Andes y Bella Vista son tres de los cuatros que disputarán el play-in, a la espera del otro clasificado.
Los que luchan por un lugar son Fútbol y Tenis, Fortín Club y Velocidad B.
Esta noche, en el partido destacado, Caza y Pesca Huracán Médanos superó como local a Pellegrini, 74 a 69.
Bahiense del Norte B se impuso de visitante ante Sportivo Bahiense B, 57 a 55; Whitense se metió entre los seis, venciendo a Sporting, 73 a 69; Barracas derrotó a Fortín Club, 102 a 59; Los Andes derrotó a Velocidad, 65 a 60 y Fútbol y Tenis le ganó a Bella Vista, 84-68.
Caza y Pesca 74, Pellegrini 69
Dejando en claro que aquella derrota 77-31 de la primera parte había nada tenía que ver con la diferencia real entre ambos equipos, esta noche Caza y Pesca se tomó revancha ante Pellegrini, le ganó como loca 74 a 69 y aún se ilusiona con quedarse con el número 1, algo que, de todos modos, no aparece sencillo.
Los medanenses, que no contaron con Juan Cruz Redivo (se torció un tobillo), tuvieron un muy buen cierre, metiendo un parcial 13-4, después de estar perdiendo 65-61 a falta de 3m30.
Tuvo otra gran producción Nicolás Sánchez, aportando 26 puntos (0-2 en t3, 9-16 en t2 y 8-9 en t1), más 13 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos.
Mientras que Herman Banegas colaboró con 11 puntos (5-5 en t3 y 1-3 en t1), más 7 recobres y 5 asistencias, a la vez que Agustín Solomon metió 11 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
En el equipo puntaltense -que no contó con Nicolás Themtham, Fabricio Starc y Gastón Chaves- Andrés Almirón sumó 24 unidades (12-15 en dobles) y repartió 7 asistencias. En tanto, Juan Ignacio Castro terminó con 20 puntos (1-4 en t3, 8-13 en t2 y 1-4 en t1), más 6 rebotes.
Caza y Pesca (74): A. Solomon (11), B. López (8), N. Sánchez (26), T. Martz (4), H. Banegas (11), fi; B. Bobb (2), B. Meschini (5) y M. Nievas (7). DT: Gabriel Asnes.
Pellegrini (69): J.I. Castro (20), A. Bianco, I. Gómez Lepez (9), S. Frayssinet (5), A. Almirón (24), fi; L. Cataffi (8), Francisco Godeas (3) y M. Barrera. DT: Juan Sergio Palumbo.
Cuartos: Caza y Pesca, 22-15; 41-33 y 55-49.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.
Cancha: Caza y Pesca (Médanos).
Sportivo B 55, Bahiense B 57
Sportivo B (55): F. Galassi (2), L. Temporelli (10), M. Pristupa, Y. Asnaghi (10), L. Santarelli (15), fi; J. Abad (1), B. Guaglianone (2), F. Arizcuren (8), J. Labarere (2) y M. Rosso (5). DT: Joaquín Tuerto.
Bahiense del Norte B (57): L. La Bella (11), C. Massa (13), L. Peratta (2), J.C. Dauphin (8), M. Fernández (2), fi; F. Pérez (3), F. Sureda (3), A. Vilarino, C. Brugniere (2), A. Tavella, J. Reta y G. Di Stéfano (13). DT: Santiago Cappa.
Cuartos: Sportivo B, 10-10; 23-27 y 36-43.
Árbitros: Emanuel Sánchez y Joaquín Irrazábal.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Whitense 73, Sporting 69
Whitense (73): F. Cruz (23), F. Pentenero (12), T. Iturriaga (4), M. Ruarte (10), G. Resler (7), fi; J. Burgos (6), C. Nador (2), L. Robledo (1), L. Romano (6), U. Martínez, M. Beltrán y J. Vignatti (2). DT: Sebastián Dodero.
Sporting (69): B. Falcioni (3), G. Díaz (15), M. Miguez (14), F. Salmeri, B. Kumorkiewicz (3), fi; H. Martínez, G. Martínez, R. Frontalini (13), H. Rava (16), M. Gómez (5). DT: Ian Costa.
Cuartos; Whitense, 14-15; 29-30 y 57-47.
Árbitros: Sebastián Giannino y Joel Schernenco.
Cancha: Hugo López (Whitense).
Fortín 59, Barracas 102
Fortín Club (59): R. Osinaga (10), G. Zaccara (18), J. Aispuro (7), R. Sánchez (8), J. Ruiz (13), fi; T. Scho y J. Huenuqueo (3). DT: Mario Zaccara.
Barracas (102): D. Ilari, R. Eliosoff (23), L. Polak (37), A. Passeggi (12), R. Catalá (4), fi; J. Román, A. Aliscioni, M. Capurso (3), M. Quevedo (16), L. Durán, I. Ríos Speerli y W. Rojas (7). DT: Mario Errazu.
Cuartos; Fortín, 13-25; 37-46 y 50-74.
Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Alexia González.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Los Andes 65, Velocidad B 60
Los Andes (65): N. Guerrero (3), A. García, D. Heredia, M. Murphy (6), J. Danzey (21), fi; L. Belardino (19), N. Schiaffino, M. Varela (14), F. Herrera y S. Munz (2). DT: Enrique Moreno.
Velocidad B (60): B. Schulz (7), N. Valdebenito (6), F. Martínez (5), T. Carvalhosa (20), T. Moreira (6), fi; S. Hiebaum (7), J.I. Del Molino, S. Mansilla (7) y N. Ocampos (2). DT: Santiago Piñeiro.
Cuartos: Los Andes, 16-21; 21-38 y 42-46.
Árbitros: Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.
Cancha: José D'Amico (Los Andes).
Fútbol y Tenis 84, Bella Vista 68
Fútbol y Tenis (84): D. Pérez (15), G. Semper (6), F. Mutuverría, J.P. Dumrauf (21), S. Esquivel (8), fi; Y. Sánchez (21), J. Monaldi (13) y N. Dueñas. DT: Andrés Del Sol.
Bella Vista (68): S. Durando, B. Ruesga (8), T. Soria (14), T. De Cascos (8), R. Inglera (25), fi; J.P. Rivero (6), S. Bertoni (5), D. Rueda (2) y L. Spósito. DT: Pablo De Cascos.
Cuartos: Fútbol y Tenis, 14-20; 34-38 y 60-52.
Árbitros: Sebastián Arcas y Yamila Nicoletta.
Cancha: El Bosque (Barracas).
Próxima fecha
La penúltima fecha: Caza y Pesca-Velocidad B, Pellegrini-Fútbol y Tenis, Bella Vista-Fortín, Barracas-Sportivo B, Bahiense B-Whitense y Sporting-Los Andes.
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (16PG-4PP), 26 puntos
2º) Barracas (15-5), 25
2º) Caza y Pesca (14-6), 25
2º) Bahiense B (15-5), 25
5º) Sportivo B (13-7), 23,5
5º) Whitense (12-8), 23,5
7º) Sporting (10-10), 21,5
8º) Los Andes (9-11), 20,5
9º) Bella Vista (7-13), 20
10º) Fútbol y Tenis (4-16), 18
11º) Fortín Club (2-17), 16,5
11º) Velocidad B (3-16), 16,5