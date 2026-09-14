Finalizó una etapa del campeonato en varones y comenzó otra en el de mujeres

Cazadores se quedó con el Nº1 en la última fecha de la etapa inicial del certamen. Fotos: Cazadores y gentileza Eliana Teófilo.

Como cada domingo, ayer también hubo actividad de rugby en nuestra ciudad y la región con equipos masculinos y femeninos que representan a la Unión de Rugby del Sur.

En lo que respecta a participación de elencos bahienses, entre sábado y domingo se jugó la séptima y última fecha de la fase inicial del Clausura Desarrollo masculino.

Universidad Nacional del Sur, ganador del primer tramo y equipo que había dominado gran parte de la etapa vigente, cedió la punta al caer ayer ante Sol de Mayo por 40-35.

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El partido se jugó en Viedma y contó con el arbitraje de Omar Villafañe (Sur).

Fue la segunda derrota de UNS en los últimos tres compromisos que disputó. De todos modos, quedó entre los cuatro primeros que jugarán la etapa Campeonato.

Quien aprovechó la derrota bahiense fue Cazadores de Tres Arroyos, ya que también por ganarle a Puerto Belgrano RHC como visitante 33-17, trepó al primer lugar en las posiciones y también jugará por Campeonato.

En la Base Naval dirigió este partido Alejandro Bermejo (Sur).

Lo de "Los Pollitos" resultó meritorio ya que cerraron esta parte con una racha de cuatro victorias consecutivas: 34-31 a Pringles RC de visitante, 68-22 a Palihue/Ferroviario, 47-17 a Coronel Suárez RHC y el 33-17 de ayer ante Puerto Belgrano RHC en la Base.

Justamente, esta derrota dejó a Puerto en el 5º lugar, es decir en zona Reposicionamiento, mientras que el sábado Coronel Suárez RHC había hecho su parte para ocupar el 4º en zona Campeonato al superar de local a Palihue/Ferroviario por 30-19 (arbitraje de Ernesto Haack, de la URS).

El otro equipo que ingresó a Campeonato es Pringles RC. Los Carneros le ganaron de visitante a Tres Arroyos RC por 37-21 con punto bonus y se ubicaron 3º.

Como hay partidos de resolución pendiente, resta que la Unión de Rugby del Sur confirme las posiciones de esta parte para determinar los cruces de las zonas Campeonato y Reposicionamiento que por calendario oficial comenzarán el próximo domingo 27.

"Jugamos todas"

Comenzó ayer el segundo semestre de competencia en rugby femenino con el torneo amistoso "Jugamos todas", en modalidad 12.

Se llevó a cabo una jornada de partidos que contó con la participación de Palihue, Universidad Nacional del Sur y el debut de Santa Rosa RC. No pudo presentarse el combinado Puerto Belgrano-Punta Alta RC.

Palihue, que se prepara también para afrontar el Nacional de Clubes el primer fin de semana de octubre en Villa Carlos Paz (del 2 al 4 de octubre), se impuso en los dos partidos disputados en mayores: 52-0 a UNS y 54-0 a Santa Rosa RC. En el otro partido UNS le ganó a Santa Rosa RC 29 a 15.

El próximo fin de semana habrá un entrenamiento del seleccionado de la URS en cancha de Palihue y el certamen se reanudará después del Nacional: el 17 de octubre en cancha de Puerto Belgrano RHC con todos los clubes citados.

TRP UROBA-Sur

Ayer se disputó el único partido previsto por la fecha 8 del Regional Pampeano UROBA-Sur.

Santa Rosa RC le ganó de local a Punta Alta RC por 50 a 12 de local y con el arbitraje de Esteban Szelagowski (Sur).

El próximo fin de semana se jugará la novena y última con Kamikazes de Colón-El Nacional, Santa Rosa RC-Pico RC y Punta Alta RC-Indios de Bolívar.

Santa Rosa RC ya es uno de los finalista y espera confirmar, a partir de los marcadores de la última jornada y/o de un eventual desepate, si su rival será Pico RC o Indios RC, algo que confirmará la URS.

Así quedaron las posiciones: