Liga Sureña: Bernasconi y el Lobo se impusieron en los clásicos

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Bernasconi y Gimnasia de Darregueira festejaron por partida doble. Se llevaron los clásicos y sumaron puntos importantes para la clasificación a playoffs, tras jugarse la 3º fecha de la Copa de la Liga en la Sureña.

La Verde derrotó a Sportivo y Cultural 2 a 0, mientras que el Lobo le ganó a Argentino 1 a 0.

También ganaron Pampero, Club Darregueira y Deportivo Alpachiri.

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Resultados:

--Zona A: Social Colonial 1 (Leonardo Rodríguez), Club Darregueira 4 (Pedro Fernández, Cristian Mason, Jonathan Auday y Nicolás Casco) y Gimnasia 1 (Gonzalo Reyes), Argentino 0.

--Zona B: Villa Mengelle 1 (Leandro Hernández), Rampla Juniors 1 (Ernesto San Martín --foto--) y Unión de Villa Iris 0, Independiente de Jacinto Aráuz 1 (Fidel Correa).

--Zona C: Deportivo Alpachiri 1 (Miguel Rosón), Huracán de Guatraché 0.

--Zona D: Pampero de Guatraché 2 (Enzo Gaiger y Matías Polanco), Unión de Campos 1 (Valentino Antilao).

--Interzonal: UD Bernasconi 2 (Esteban Boccardo y Ezequiel Pescara), Sportivo y Cultural de General San Martín 0.

Las tablas