Sociedad Sportiva ya tiene adversario para la reválida en el Torneo del Interior

Felipe Inchausti protege la pelota en el choque ante Liceo (Mendoza) en La Carrindanga. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En el camino practicamente ininterrumpido y exigente que viene transitando Sociedad Sportiva esta temporada en el rugby local, regional y nacional, todavía tiene que afrontar un compromiso más en el Torneo del Interior.

Por haber clasificado a semifinales del TdI B 2026, el XV Blanco accedió a una chance extra de sumar una plaza para la Región Pampeana en el TdI A del año próximo. Por ello y tras llevarse a cabo el sábado los cruces de reposicionamiento del TdI A, se conoció que La Tablada de Córdoba será el rival de Las Palomas en la instancia venidera.

El partido se jugará en suelo cordobés el próximo sábado 26. Los clubes provenientes de la categoría superior tendrán la ventaja deportiva.

En el historial de participaciones del XV bahiense en el certamen federal de clubes existen tres enfrentamientos ante La Tablada: Sociedad Sportiva 15-La Tablada 41 del 5 de octubre de 1996 en el antigüo Nacional de Clubes campeones y ya en el formato actual el 10 de noviembre de 2012 (La Tablada 60-Sociedad Sportiva 5) y la última vez el 18 de abril de 2015 (La Tablada 44-Sociedad Sportiva 29).

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Por otra parte y más allá de la consagración de el último sábado como campeón del TdI B de este año, Natación y Gimnasia (Tucumán) también tendrá que afrontar la reválida por el ascenso. Mismo caso para el subcampeón Tucumán LT, que perdió la final en La Caldera del Parque (23-15).

Natación eliminó a Sociedad Sportiva en semifinales al ganar como local 41-22.

Los demás cruces -a confirmar por UAR en las próximas horas- serán Universitario (Córdoba)-Paraná Rowing (Paraná), Mendoza RC-Tucumán LT y Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE)-Natación y Gimnasia (Tucumán).

Los clubes que serán locales en la instancia que se viene, son los perdedores del sábado tras los cruces de reposicionamiento (también llamados repechajes) entre los 3º y 4º clasificados de cada zona del TdI A: Gimnasia de Rosario 40- La Tablada RC 38, Urú Curé RC 13-Universitario (Córdoba) 8, Córdoba Athletic 61-CURNE 8 y Old Resian 31-Mendoza RC 17.

Lo que dejó como saldo la participación de los clubes de la Región Pampeana en el TdI B 2026 es que, en principio, habrá tres plazas de acceso directo al Torneo del Interior en el regional del año próximo (1º. 2º y 3º). Este año Sociedad Sportiva entró al Torneo del Interior B al ganar la reválida frente a Neuquén RC.

Desafíos a la par

Sociedad Sportiva viene afrontando un calendario exigente en el que se vienen combinando cotejos del Regional Pampeano A con uno al mes del Torneo del Interior. Así, el duelo ante La Tablada representará para el Blanco su noveno sábado consecutivo de partido.

La racha se inició el 1 de agosto cuando disputó las semifinales del Torneo del Interior B y se extenderá a 11 partidos ya que tras la reválida se le vienen los últimos dos de la segunda rueda del TRP A.

Este es el detalle: Natación y Gimnasia 41-Sociedad Sportiva 22 (semis TdI B), Sociedad Sportiva 31-Sporting 35 (TRP A), Universitario M 16-Sociedad Sportiva 24 (TRP A), Los Cardos 35-Sociedad Sportiva 28 (TRP A), Sociedad Sportiva 39-San Ignacio 24 (TRP A), Comercial 29-Sociedad Sportiva 23 (TRP A), Sociedad Sportiva 25-Mar del Plata 31 (TRP A), Argentino-Sociedad Sportiva (sábado próximo, TRP A), La Tablada-Sociedad Sportiva (sábado 26, TdI), Sporting-Sociedad Sportiva (sábado 3 de octubre, TRP A) y Sociedad Sportiva-Universitario Mar del Plata (sábado 10 de octubre, TRP A).

URBA, campeón M16

El fin de semana concluyó el torneo M16 Desarrollo Norte con Buenos Aires campeón por tercera edición consecutiva.

Esta vez se jugó en las instalaciones de Los Miuras, en Junín, donde la URBA le ganó en la final a Mar del Plata 34 a 8.

Por otro lado, Oeste se adjudicó la Copa de Plata luego de superar a Cuyo 33 a 19, mientras que Salta obtuvo la Copa de Bronce tras ganarle a Tucumán 15 a 14.