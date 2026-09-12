Regional Pampeano A: derrotas bahienses y los primeros clasificados a semifinales

El maul de Mar del Plata Club ante Sociedad Sportiva. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva. y gentileza @silviparraguirreph.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó la undécima fecha del Regional Pampeano A de rugby que dejó como saldo derrotas en las tres categorías para los representantes bahienses.

En nuestra ciudad Sociedad Sportiva cayó ante el líder Mar del Plata Club por 31 a 25 (15-3 abajo en la primera parte) en La Carrindanga, donde arbitró Rodrigo Lofvall (Alto Valle).

El dueño de casa no pudo disimular algunas bajas y resignó una chance valiosa en condición de local, con un marcador que lo hizo retroceder un escalón en las posiciones (4º). De todos modos todavía mantiene chances de clasificar a semifinales, instancia a la que matemáticamente hoy ya aseguraron su lugar justamente el puntero y su escolta Sporting (superó a Comercial 69-31).

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Pero ahora la lucha de Las Palomas en las últimas tres fechas será con Universitario de Mar del Plata (hoy goleó a San Ignacio 63-19 y subió al 3º lugar) y con Comercial.

Por su parte Argentino, en la semana previa al clásico contra Las Palomas, dio muestras significativas de recuperación en su nivel de juego con la vuelta de algunos jugadores.

Dominó a Los Cardos, en Tandil, durante 63 minutos pero finalmente el Verde se quedó con el éxito por 39-31.

Como quedan tres fechas por jugar de la segunda rueda (15 puntos posibles), justamente en este partido se esfumó la chance que tenía el Chancho de evitar la Reválida A-B por la continuidad de la segunda plaza URS en la máxima categoría.

Para Cardos significó un triunfo muy valioso también porque mantiene una posibilidad matemática -aunque algo remota- de ingresar como cuarto clasificado.

Mardel, pragmático

El líder y último campeón se llevó una victoria que llegó a ser de 28-6 a los 54 minutos, pero que corrió cierto peligro en los instantes finales, cuando Sociedad Sportiva se mentalizó en cambiar su imagen y remontó.

El Blanco sintió las ausencias entre delanteros y backs y en principio no pudo romper la sólida defensa marplatense en un partido muy territorial y disputado básicamente en las formaciones fijas.

Después de unos primeros 10 minutos de mucha acción en ambas zonas de 10 metros, la visita logró profundidad gracias al scrum y llegó al try vía Santiago Martínez Etayo. Después fue el turno de Sportiva, que al no poder jugar dentro de las 22 rivales tras opciones de line y maul, aseguró los 3 puntos con penal convertido por Felipe Serrat.

A los 35m tras un line y maul visitante en las 22 locales, el centro Gonzalo Recalde sorprendió por un hueco a la defensa y logró el segundo try de Mar del Plata Club, que estiró nuevamente en la última del PT con un penal anotado por el fullback Pedro Hernández Coste para el 15-3.

El campeón de las últimas cinco ediciones del TRP A en principio no asumió riesgos y aprovechó el posicionamiento para llevarse puntos de cada chance en campo rival. Así, al minuto y 20 segundos de la reanudación, nuevo penal convertido por Hernández Coste (18-3) y luego a los 10m. un drop anotado por el apertura Tomás Catuogno para estirar cifras a 21-6, tras el descuento de Serrat a los 5m.

A los 14m del complemento llegó un nuevo try visitante de Hernández Coste que, con la conversión, llevó a una máxima de 28-6, aunque Las Palomas reaccionaron pronto y descontaron gracias al line y maul a los 23m. con try de Francisco Cantalejos (28-11).

Sociedad Sportiva, que venía impreciso con el tackle y con el manejo de la pelota, volvió a pisar el ingoal rival a partir de la amarilla a Recalde a los 71m. Con esa superioridad numérica descontó con dos tries por afuera: el primero de Pedro Zorzano sobre el banderín (32m) dejó el marcador 28-18 y abrió un interrogante para un Mar del Plata Club que prácticamente le había bajado la persiana al partido.

"Mardel" volvió a proponer y en un avance sacó la infracción bahiense por pantalla, con lo cual hubo 3 puntos más para evitar más complicaciones (31-18). Pero Las Palomas aprovecharon cada segundo y consiguieron un último try vía Francisco Cantalejos (38m) que al menos aseguró el bonus defensivo.

En las preliminares también hubo derrotas bahienses: 34-30 en Intermedia y 57-15 en Preintermedia.

El Chancho, casi...

Argentino dejó buenas sensaciones en su presentación en Tandil, aunque la historia se repitió y el XV bahiense se volvió con su undécima derrota consecutiva.

Hubo una gran primera parte del Azul (hoy de casaca alternativa blanca) en la que dominó el scrum y pudo articular jugadas para las entradas a toda velocidad de sus backs, con un destacado regreso a la titularidad para Tomás Moro, autor de dos tries en esa etapa y de una asistencia para otro de Guido Marconi.

Justamente, con esa conquista del centro bahiense Argentino se posicionó 24-7 en el marcador a los 28 minutos, aprovechando también cada chance de palos vía Ramiro Correa. Pero Cardos fue reacomodando su pack y por la vía del line y maul comenzó a descontar, para irse 24-19 abajo al entretiempo.

En el complemento abundó el scrum y el line, aunque los locales aprovecharon algunos errores e infracciones del XV bahiense (un mal despeje en las 10 propias y una amarilla a los 64m.) para conseguir tres tries en los últimos 10 minutos del partido que cambiaron la historia.

Descontó en la última Argentino con try de Franco Literio convertido por Correa, para dejar cifras definitivas (39-31).

En las demás categorías también hubo derrotas del Chancho: 69-7 en Intermedia y 45-7 en Preintermedia.

Lo que queda

Este es el detalle de las fechas que faltan de la fase clasificatoria:

Fecha 12 (sábado 19): Argentino-Sociedad Sportiva, Mar del Plata Club-Sporting, Comercial-Universitario y San Ignacio-Los Cardos.

Fecha 13 (sábado 3-10): San Ignacio-Argentino, Los Cardos-Comercial, Universitario-Mar del Plata Club y Sporting-Sociedad Sportiva.

Fecha 14 (sábado 10-10): Argentino-Sporting, Sociedad Sportiva-Universitario, Mar del Plata Club-Los Cardos y Comercial-San Ignacio.

Torneo del Interior B

Natación y Gimnasia (Tucumán) se coronó campeón del Torneo del Interior B al ganarle en la final a Tucumán LT por 23-15, logrando así su primer título en la categoría.