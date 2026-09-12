Sudáfrica volvió a festejar y se quedó con el desafío ante los All Blacks

Festejan los sudafricanos, que vencieron a Nueva Zelanda en tres partidos consecutivos. Foto: @PasionPorRugby

Sudáfrica derrotó este sábado a Nueva Zelanda por 43 a 28 en Baltimore, Estados Unidos, y se adjudicó la serie Rugby's Greatest Rivalry 2026 por 3 a 1.

Fue la tercera victoria consecutiva de los Sprinboks ante los All Blacks, a los que les ganaron el segundo punto por 33-26 en Ciudad del Cabo y después el tercero por 29-24 en Johannesburgo. El XV de casaca negra había ganado el primero en Johannesburgo por 33-16.

Hoy el cuarto y último se jugó, por motivos de promoción y recaudación, en el estadio M&T Bank Stadium de Baltimore.

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El árbitro fue el inglés Karl Dickson.

Los tries del campeón fueron de Damian de Allende (14m), Morne van den Berg (21m), Malcolm Marx (49m), Pieter-Steph du Toit (52m) y Kurt-Lee Arendse (72m) y Cameron Hanekom (77m). Las conversiones fueron de Sacha Feinberg-Mngomezulu (15m y 22m), Morne van den Berg (53m) y Manie Libbok (73m y 78m). También, un penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu (3m).

Para los All Blacks apoyaron tries Codie Taylor (7m), Will Jordan (37m), Ethan Blackadder (64m) y Beauden Barrett (80m). Conversiones de Damian McKenzie (8m, 38m y 64m) y Beauden Barrett (80m).