Esta vez a Olimpo no le sobraron los goles, pero le alcanzó con su goleador: 1-0 a Dublin con tanto de Colmenares

Nahuel Colmenares festeja con todo otro gol, esta vez el del 1 a 0 ante Dublin. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Una trabajada y merecida victoria consiguió esta tarde el líder Olimpo ante el colista Dublin, para cerrar la primera rueda del Torneo Clausura en plena racha y tomando más distancia en la cima de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

Y aunque no logró mostrar el caudal ofensivo y goleador de sus últimas presentaciones (doble triunfo por 5 a 0), el aurinegro aprovechó a su goleador y con un tanto de Nahuel Colmenares se impuso por 1 a 0 en el Roberto Carminatti.

El equipo dirigido por Marco González fue claramente el que llevó el peso del partido, por presente, historia y localía se hizo cargo de su favoritismo y buscó la ventaja desde el inicio del juego.

De hecho, por algunos pasajes acorraló al Rojo del barrio San Martín, haciendo ancha la cancha y recuperando rápido tras pérdida.

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No obstante, durante buena parte de la tarde le costó ser profundo y en muchos tramos se repitió en un toqueteo intrascendente al que le faltaba "punch" en los metros finales.

Mientras tanto, la visita se abroqueló cada vez que su rival adelantó líneas e intentó generar algo de riesgo de contra o cuando lograba tomar aire y llevar el juego a un terreno más favorable.

Con ese contexto, el inicio del partido se jugó algo lejos de los arcos, con el local insinuando más de lo que generaba y un Dublin que tuvo la primera clara con un remate alto de Coronel que encontró la defensa algo abierta.

Con Enzo Coacci con muy buenos arranques por la banda izquierda pero no tan buenas terminaciones, más Santamarina y Quidel dominando el medio y la movilidad arriba de Colmenares, Acosta y Vidal, el dueño de casa inquietó durante varios minutos pero sin hacer trabajar demasiado Valdez.

Aunque a los 39 minutos el "1" visitante se lució con un manotazo que desvió apenas un tiro libre lejano de Enzo: la pelota se estrelló en el palo y se fue al córner.

Ya en el complemento, la tendencia se acentuó y Olimpo terminó de adelantar sus líneas y Dublin se replegó, manteniendo un trabajo defensivo casi perfecto, con jugadores solidarios y atentos para proteger el arco de Valdez.

Mientras los minutos pasaban, el dueño de casa seguía dominando desde la posesión, pero le faltaba precisión o desequilibrio en los metros finales para inquietar definitivamente a la visita que aunque iba sintiendo el cansancio seguía firme en su plan de aguantar atrás y aprovechar alguna salida directa.

Pero ese toqueteo que de a ratos no encontraba fluidez se volvió sumamente efectivo cuando cambiaron rápido de costado y acertaron dos o tres pases a un toque, para terminar con la apertura del marcador.

A los 32 minutos, Nicolás Catriel (de positivo ingreso) recibió en el eje y cambió de primera al segundo para para la llegada de Dolaragay, quien volvió a cambiar el sentido hacia el centro y aprovechó al siempre atento Nahuel Colmenares quien entró por el medio del área chica y definió al palo de donde vino el pase, para agarrar mal parado a la defensa y al arquero.

El 1 a 0 prácticamente la bajó la persiana al partido y aunque Dublin tomó algo de aire y fue con algunos envíos largos tras la expulsión de Quidel (a los 39 minutos), no pudo tener ninguna clara y Olimpo jugó con el reloj a su favor y hasta pudo ampliar la cuenta con alguna chance en el cierre.

*La síntesis

Olimpo (1)



J. Acosta 5



Ithurriague 5

Maggini 6

Osinaga 6

Genovesi 5



J.M. Acosta 5

Santamarina 5

Quidel 4

Coacci 6



J. Vidal 5

Colmenares (c) 7



DT. Marco González



Dublin (0)



V. Valdez 6



Hilfer 5

Figueroa 5

F. Grunewald 5

L. Acosta 5



Tocchio 5

San Martín (c) 6

Falco 5

Cornou 5



Leal 5

Coronel 5



DT. Bruno Paolella



PT. sin goles.

ST. gol de Colmenares (O), a los 32m. Fue expulsado Quidel (O), a los 39m.



Cambios. 54m. Catriel (6) por Maggini, 66m. Dolagaray por Ithurriague, 80m. Pradilla por Santamarina, en Olimpo; 61m. Garnica por L. Acosta y 85m. T. González por Leal, en Dublin.



Amonestados. Osinaga (21m.), Coacci (34m.) y Coronel (71m.), en Olimpo; L. Acosta (48m.), Valdez (71m.), Figueroa (71m.) y Grunewald (90m.), en Dublin.



Árbitro. Pablo Leguizamón (6).



Cancha. Olimpo (muy buena).