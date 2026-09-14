Liga de Suárez: los elencos de Tornquist no pudieron con los de Puan

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Los elencos de Tornquist no tuvieron un buen domingo en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Mientras Unión empató de local ante Tiro Federal de Puan 2 a 2, Automoto perdió de visitante ante Puan Foot Ball Club 2 a 1.

De cualquier manera, el azulgrana de Octavio Araneta se mantiene en zona de clasificación, mientras que el elenco conducido por Miguel Idoeta la tiene complicada.

Resultados

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ZONA A

--Puan FBC 2 (Facundo Rapetti --2, ambos de penal), Automoto 1 (Rodrigo Philipp).

(Foto: Todas las Voces de Puan-Fernando Sánchez).

--Independiente San José 4 (Matías Fuentes, Emanuel Merquel, Benjamín Roleder y Oreste Araujo), Leandro N. Alem 1 (Lucas Suárez).

--Deportivo Argentino 1 (Lucas Galiano), Boca Juniors 0.

--Racing de Carhué 3 (Braian Benítez --3--), Independiente de Rivera 1 (Matías Soria).

--Empleados de Comercio 2 (Bruno De La Canal y Fermín Guzmán), Deportivo Sarmiento 0.

Libre: Club Sarmiento.

ZONA B

--Unión de Tornquist 2 (Ezequiel Schmidt y Juan Heiland), Tiro Federal de Puan 2 (Alejo Lucien y Cristian Llanos).

--Deportivo Rivera 1 (Andrés Saavedra), San Martín de Carhué 1 (Jonatan Clatt).

Blanco y Negro 2 (Juan Ullmann, de penal, y Maximiliano Pecotche), Peñarol de Guaminí 2 (Matías Troncoso y Lois De la Canal).

--San Martín de Santa Trinidad 2 (Enzo Martínez y Román Arata). El Progreso 0.

--Atlético Huanguelén 2 (Gonzalo Kuhn y Agustín Ferreyra, de penal), Unión de Pigüé 1 (Gustavo Schilereff).

Libre: Peñarol de Pigüé.

Las tablas

Zona “A” Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Puan F. Club 17 7 5 2 0 14 4 E. de Comercio 13 6 4 1 1 14 2 Racing Club 13 7 4 1 2 21 9 Automoto 10 6 3 1 2 11 6 Club Sarmiento 10 6 3 1 2 12 9 D. Argentino 10 6 3 1 2 8 8 Independiente (R) 9 6 2 3 1 11 8 Independiente (SJ) 8 6 2 2 2 11 11 D. Sarmiento 4 7 1 1 5 2 12 Boca Juniors 2 7 0 2 5 6 18 Leandro N. Alem (*) 0 6 0 0 6 5 29 Zona “B” Equipo Pts PJ G E P Gf Gc El Progreso 13 6 4 1 1 8 3 Tiro Federal (P) 12 7 3 3 1 10 5 Peñarol de Pigüé 11 6 3 2 1 12 10 San Martín (C) 11 7 3 2 2 10 11 Deportivo Rivera 10 6 2 4 0 10 6 Peñarol (Guaminí) 9 6 2 3 1 5 4 A. Huanguelén 7 7 1 4 2 5 7 Blanco y Negro 7 7 1 4 2 7 10 Unión (Tornquist) 6 6 1 3 2 11 12 San Martín (ST) (*) 6 6 2 0 4 8 10 Unión Pigüé 1 6 0 1 5 8 15

(*) adeudan el partido interzonal de la 5ª fecha.