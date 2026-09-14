Liga de Suárez: los elencos de Tornquist no pudieron con los de Puan
Unión empató en casa ante Tiro Federal (2-2) y Automoto perdió como visitante ante Puan Foot Ball Club 2 a 1.
Los elencos de Tornquist no tuvieron un buen domingo en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Mientras Unión empató de local ante Tiro Federal de Puan 2 a 2, Automoto perdió de visitante ante Puan Foot Ball Club 2 a 1.
De cualquier manera, el azulgrana de Octavio Araneta se mantiene en zona de clasificación, mientras que el elenco conducido por Miguel Idoeta la tiene complicada.
Resultados
ZONA A
--Puan FBC 2 (Facundo Rapetti --2, ambos de penal), Automoto 1 (Rodrigo Philipp).
--Independiente San José 4 (Matías Fuentes, Emanuel Merquel, Benjamín Roleder y Oreste Araujo), Leandro N. Alem 1 (Lucas Suárez).
--Deportivo Argentino 1 (Lucas Galiano), Boca Juniors 0.
--Racing de Carhué 3 (Braian Benítez --3--), Independiente de Rivera 1 (Matías Soria).
--Empleados de Comercio 2 (Bruno De La Canal y Fermín Guzmán), Deportivo Sarmiento 0.
Libre: Club Sarmiento.
ZONA B
--Unión de Tornquist 2 (Ezequiel Schmidt y Juan Heiland), Tiro Federal de Puan 2 (Alejo Lucien y Cristian Llanos).
--Deportivo Rivera 1 (Andrés Saavedra), San Martín de Carhué 1 (Jonatan Clatt).
Blanco y Negro 2 (Juan Ullmann, de penal, y Maximiliano Pecotche), Peñarol de Guaminí 2 (Matías Troncoso y Lois De la Canal).
--San Martín de Santa Trinidad 2 (Enzo Martínez y Román Arata). El Progreso 0.
--Atlético Huanguelén 2 (Gonzalo Kuhn y Agustín Ferreyra, de penal), Unión de Pigüé 1 (Gustavo Schilereff).
Libre: Peñarol de Pigüé.
Las tablas
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Puan F. Club
|
17
|
7
|
5
|
2
|
0
|
14
|
4
|
E. de Comercio
|
13
|
6
|
4
|
1
|
1
|
14
|
2
|
Racing Club
|
13
|
7
|
4
|
1
|
2
|
21
|
9
|
Automoto
|
10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
11
|
6
|
Club Sarmiento
|
10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12
|
9
|
D. Argentino
|
10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8
|
8
|
Independiente (R)
|
9
|
6
|
2
|
3
|
1
|
11
|
8
|
Independiente (SJ)
|
8
|
6
|
2
|
2
|
2
|
11
|
11
|
D. Sarmiento
|
4
|
7
|
1
|
1
|
5
|
2
|
12
|
Boca Juniors
|
2
|
7
|
0
|
2
|
5
|
6
|
18
|
Leandro N. Alem (*)
|
0
|
6
|
0
|
0
|
6
|
5
|
29
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
El Progreso
|
13
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8
|
3
|
Tiro Federal (P)
|
12
|
7
|
3
|
3
|
1
|
10
|
5
|
Peñarol de Pigüé
|
11
|
6
|
3
|
2
|
1
|
12
|
10
|
San Martín (C)
|
11
|
7
|
3
|
2
|
2
|
10
|
11
|
Deportivo Rivera
|
10
|
6
|
2
|
4
|
0
|
10
|
6
|
Peñarol (Guaminí)
|
9
|
6
|
2
|
3
|
1
|
5
|
4
|
A. Huanguelén
|
7
|
7
|
1
|
4
|
2
|
5
|
7
|
Blanco y Negro
|
7
|
7
|
1
|
4
|
2
|
7
|
10
|
Unión (Tornquist)
|
6
|
6
|
1
|
3
|
2
|
11
|
12
|
San Martín (ST) (*)
|
6
|
6
|
2
|
0
|
4
|
8
|
10
|
Unión Pigüé
|
1
|
6
|
0
|
1
|
5
|
8
|
15
(*) adeudan el partido interzonal de la 5ª fecha.