XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del lunes 14

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El segundo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 16 disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzará el levantamiento de pesas, el patinaje artístico, el patinaje velocidad y el pentatlón.

También habrá clavados, ecuestre (adiestramiento), esgrima, e-sports, gimnasia artística, natación y vóleibol playa.

En la capital provincial habrá bochas y hockey. Mientras que en Rafaela se desarrollarán el ciclismo MTB, el BMX Freestyle y el boxeo.

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El programa de actividades para este lunes es el siguiente:

Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)

12:15 - Segunda ronda, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.

Esgrima (Rosario)

10:00 - Espada individual femenino / Preliminares, con Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello

12:30 - Florete individual masculino / Preliminares, con Augusto Servello y Andrea Nigosanti

18:00 - Finales

E-Sports (Rosario)

09:00 - Valorant masculino / Fase de grupos, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva

14:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Cuartos de final, con Lautaro Zuviría

14:00 - Asseto Corsa GT / Final, con Paola Chiaraviglio y Bruno Coleff

15:00 - EA SPORTS FC™ femenino / Semifinales, con Daniela Belén Arias

16:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Semifinal, con Lautaro Zuviría

Gimnasia artística (Rosario)

15:30 - Individual femenino / Subdivisión 2, con Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger

17:00 - Final All Around y Equipo

Levantamiento de pesas (Rosario)

12:00 - 60 kg masculino / Final, con Ramiro Palumbo

16:00 - 65 kg masculino / Final, con Domingo Meza

18:00 - 53 kg femenino / Final, con María Sol Moya

Natación (Rosario)

09:00 - 100 m espalda femenino / Series, con Laila Chain y Cecilia Dieleke

09:04 - 100 m espalda masculino / Series, con José Materano

09:08 - 200 m pecho femenino / Series, con Martina Barbeito y Macarena Ceballos

09:16 - 200 m libre femenino / Series, con Catalina Dos Santos

09:24 - 200 m libre masculino /Series, con Matias Chaillou y Máximo Aguilar

09:32 - 50 m mariposa femenino / Series, con Lara Fernández

09:34 - 50 m mariposa masculino / Series, con Ulises Cazau y Santiago Grassi

Finales, desde las 18:00

18:00 - 400 m combinado femenino, con Laila Chain

19:30 - 4 x 100 m relevo combinado femenino

19:36 - 4 x 100 m relevo combinado masculino

Patinaje artístico (Rosario)

10:00 - Libre femenino / Programa corto, con Micaela Lopetegui y Valentina Longo

12:00 - Libre masculino / Programa corto, con Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni

15:00 - Danza femenino / Style Dance, con Delfina Veljanovich y Camila Tello

17:00 - Danza masculino / Style Dance, con Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau

Petinaje velocidad (Rosario)

09:30 - 200 metros contra meta femenino / Final, con Micaela Siri y Fernanda Illanes

09:46 - 200 metros contra meta masculino / Final, con Tobías González

16:00 - 1000 metros femenino / Semifinal, con Naiara Sagasti y Micaela Siri

16:20 - 1000 metros masculino / Semifinal, con Ken Kuwada y Tobías González

Finales de 1000 metros, desde las 17.

Pentatlón (Rosario)

10:00 - Esgrima femenino / Fase de siembra, con Martina Armanazqui, Nerea Luna y Catalina Serio

14:00 - Esgrima masculino / Fase de siembra, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

Vóleibol playa (Rosario)

11:00 - Primera fase femenina, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Paraguay

13:00 - Primera fase masculina, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Brasil

15:00 - Primera fase femenino, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Venezuela

17:00 - Primera fase masculina, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Bolivia

Bochas (Santa Fe)

09:30 - Punta Raffa Volo mixto, con Renzo Farías y Milagros Pereyra vs. Paraguay

11:00 - Volo individual femenino, con Romina Bolatti vs. Paraguay

15:30 - Petanca mixto, con Candela Molina y Gabriel Crespi vs. Perú

17:00 - Punta Raffa Volo mixto, con Renzo Farías y Milagros Pereyra vs. Perú

19:00 - Volo individual masculino / Clasificación, con Lucas Hecker

Hockey (Santa Fe)

10:00 - Selección femenina vs. Paraguay

15:00 - Selección masculina vs. Perú

Boxeo (Rafaela)

Desde las 15:00 - 54 kg femenino / Cuartos de final, con Melanie Martínez vs. Tatiana Chagas (Brasil)

Desde las 15:00 - 65 kg femenino / Cuartos de final, con Lucía Muello vs Youly León (Venezuela)

Desde las 15:00 - 90 kg masculino / Cuartos de final, con Pedro Arjona vs. Alfonso Parra (Venezuela)

Ciclismo-BMX Freestyle (Rafaela)

12:55 - Individual masculino / Clasificación, con Manuel Turone

Ciclismo-MTB (Rafaela)

09:30 - Individual femenino / Final, con Agustina Apaza y Lucía Miralles

11:30 - Individual masculino / Final, con Agustín Durán y Joel Contreras