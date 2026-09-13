Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Santa Fe 2026.

XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del lunes 14

Habrá acción en gimnasia artística, ecuestre, clavados, natación, e-sports, vóleibol playa, esgrima, hockey, bochas, pesas, patín velocidad, patín artístico, pentatlón, boxeo, MTB y BMX Freestyle.

Fotos: La Nueva.

El segundo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 16 disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzará el levantamiento de pesas, el patinaje artístico, el patinaje velocidad y el pentatlón.

Noticias Relacionadas

También habrá clavados, ecuestre (adiestramiento), esgrima, e-sports, gimnasia artística, natación y vóleibol playa.

En la capital provincial habrá bochas y hockey. Mientras que en Rafaela se desarrollarán el ciclismo MTB, el BMX Freestyle y el boxeo.

El programa de actividades para este lunes es el siguiente:

Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)              
12:15 - Segunda ronda, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.

Esgrima (Rosario)
10:00 - Espada individual femenino / Preliminares, con Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello
12:30 - Florete individual masculino / Preliminares, con Augusto Servello y Andrea Nigosanti
18:00 - Finales

E-Sports (Rosario)
09:00 - Valorant masculino / Fase de grupos, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva
14:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Cuartos de final, con Lautaro Zuviría
14:00 - Asseto Corsa GT / Final, con Paola Chiaraviglio y Bruno Coleff
15:00 - EA SPORTS FC™ femenino / Semifinales, con Daniela Belén Arias
16:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Semifinal, con Lautaro Zuviría

Gimnasia artística (Rosario)
15:30 - Individual femenino / Subdivisión 2, con Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger
17:00 - Final All Around y Equipo

Levantamiento de pesas (Rosario)
12:00 - 60 kg masculino / Final, con Ramiro Palumbo
16:00 - 65 kg masculino / Final, con Domingo Meza
18:00 - 53 kg femenino / Final, con María Sol Moya

Natación (Rosario)
09:00 - 100 m espalda femenino / Series, con Laila Chain y Cecilia Dieleke
09:04 - 100 m espalda masculino / Series, con José Materano     
09:08 - 200 m pecho femenino / Series, con Martina Barbeito y Macarena Ceballos
09:16 - 200 m libre femenino / Series, con Catalina Dos Santos     
09:24 - 200 m libre masculino /Series, con Matias Chaillou y Máximo Aguilar
09:32 - 50 m mariposa femenino / Series, con Lara Fernández
09:34 - 50 m mariposa masculino / Series, con Ulises Cazau y Santiago Grassi
Finales, desde las 18:00
18:00 - 400 m combinado femenino, con Laila Chain
19:30 - 4 x 100 m relevo combinado femenino
19:36 - 4 x 100 m relevo combinado masculino

Patinaje artístico (Rosario)
10:00 - Libre femenino / Programa corto, con Micaela Lopetegui y Valentina Longo
12:00 - Libre masculino / Programa corto, con Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni
15:00 - Danza femenino / Style Dance, con Delfina Veljanovich y Camila Tello
17:00 - Danza masculino / Style Dance, con Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau

Petinaje velocidad (Rosario)
09:30 -  200 metros contra meta femenino / Final, con Micaela Siri y Fernanda Illanes
09:46 - 200 metros contra meta masculino / Final, con Tobías González
16:00 - 1000 metros femenino / Semifinal, con Naiara Sagasti y Micaela Siri
16:20 - 1000 metros masculino / Semifinal, con Ken Kuwada y Tobías González
Finales de 1000 metros, desde las 17.

Pentatlón (Rosario)
10:00 - Esgrima femenino / Fase de siembra, con Martina Armanazqui, Nerea Luna y Catalina Serio
14:00 - Esgrima masculino / Fase de siembra, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

Vóleibol playa (Rosario)
11:00 - Primera fase femenina, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Paraguay
13:00 - Primera fase masculina, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Brasil
15:00 - Primera fase femenino, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Venezuela
17:00 - Primera fase masculina, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Bolivia

Bochas (Santa Fe)
09:30 -  Punta Raffa Volo mixto, con Renzo Farías y Milagros Pereyra vs. Paraguay
11:00 - Volo individual femenino, con Romina Bolatti vs. Paraguay
15:30 - Petanca mixto, con Candela Molina y Gabriel Crespi vs. Perú
17:00 - Punta Raffa Volo mixto, con Renzo Farías y Milagros Pereyra vs. Perú
19:00 - Volo individual masculino / Clasificación, con Lucas Hecker

Hockey (Santa Fe)
10:00 - Selección femenina vs. Paraguay
15:00 - Selección masculina vs. Perú

Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00 - 54 kg femenino / Cuartos de final, con Melanie Martínez vs. Tatiana Chagas (Brasil)
Desde las 15:00 - 65 kg femenino / Cuartos de final, con Lucía Muello vs Youly León (Venezuela)
Desde las 15:00 - 90 kg masculino / Cuartos de final, con Pedro Arjona vs. Alfonso Parra (Venezuela)

Ciclismo-BMX Freestyle (Rafaela)
12:55 - Individual masculino / Clasificación, con Manuel Turone

Ciclismo-MTB (Rafaela)
09:30 - Individual femenino / Final, con Agustina Apaza y Lucía Miralles
11:30 - Individual masculino / Final, con Agustín Durán y Joel Contreras 

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE