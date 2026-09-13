XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del lunes 14
Habrá acción en gimnasia artística, ecuestre, clavados, natación, e-sports, vóleibol playa, esgrima, hockey, bochas, pesas, patín velocidad, patín artístico, pentatlón, boxeo, MTB y BMX Freestyle.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El segundo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 16 disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.
En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzará el levantamiento de pesas, el patinaje artístico, el patinaje velocidad y el pentatlón.
También habrá clavados, ecuestre (adiestramiento), esgrima, e-sports, gimnasia artística, natación y vóleibol playa.
En la capital provincial habrá bochas y hockey. Mientras que en Rafaela se desarrollarán el ciclismo MTB, el BMX Freestyle y el boxeo.
El programa de actividades para este lunes es el siguiente:
Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)
12:15 - Segunda ronda, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.
Esgrima (Rosario)
10:00 - Espada individual femenino / Preliminares, con Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello
12:30 - Florete individual masculino / Preliminares, con Augusto Servello y Andrea Nigosanti
18:00 - Finales
E-Sports (Rosario)
09:00 - Valorant masculino / Fase de grupos, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva
14:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Cuartos de final, con Lautaro Zuviría
14:00 - Asseto Corsa GT / Final, con Paola Chiaraviglio y Bruno Coleff
15:00 - EA SPORTS FC™ femenino / Semifinales, con Daniela Belén Arias
16:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Semifinal, con Lautaro Zuviría
Gimnasia artística (Rosario)
15:30 - Individual femenino / Subdivisión 2, con Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger
17:00 - Final All Around y Equipo
Levantamiento de pesas (Rosario)
12:00 - 60 kg masculino / Final, con Ramiro Palumbo
16:00 - 65 kg masculino / Final, con Domingo Meza
18:00 - 53 kg femenino / Final, con María Sol Moya
Natación (Rosario)
09:00 - 100 m espalda femenino / Series, con Laila Chain y Cecilia Dieleke
09:04 - 100 m espalda masculino / Series, con José Materano
09:08 - 200 m pecho femenino / Series, con Martina Barbeito y Macarena Ceballos
09:16 - 200 m libre femenino / Series, con Catalina Dos Santos
09:24 - 200 m libre masculino /Series, con Matias Chaillou y Máximo Aguilar
09:32 - 50 m mariposa femenino / Series, con Lara Fernández
09:34 - 50 m mariposa masculino / Series, con Ulises Cazau y Santiago Grassi
Finales, desde las 18:00
18:00 - 400 m combinado femenino, con Laila Chain
19:30 - 4 x 100 m relevo combinado femenino
19:36 - 4 x 100 m relevo combinado masculino
Patinaje artístico (Rosario)
10:00 - Libre femenino / Programa corto, con Micaela Lopetegui y Valentina Longo
12:00 - Libre masculino / Programa corto, con Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni
15:00 - Danza femenino / Style Dance, con Delfina Veljanovich y Camila Tello
17:00 - Danza masculino / Style Dance, con Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau
Petinaje velocidad (Rosario)
09:30 - 200 metros contra meta femenino / Final, con Micaela Siri y Fernanda Illanes
09:46 - 200 metros contra meta masculino / Final, con Tobías González
16:00 - 1000 metros femenino / Semifinal, con Naiara Sagasti y Micaela Siri
16:20 - 1000 metros masculino / Semifinal, con Ken Kuwada y Tobías González
Finales de 1000 metros, desde las 17.
Pentatlón (Rosario)
10:00 - Esgrima femenino / Fase de siembra, con Martina Armanazqui, Nerea Luna y Catalina Serio
14:00 - Esgrima masculino / Fase de siembra, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
Vóleibol playa (Rosario)
11:00 - Primera fase femenina, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Paraguay
13:00 - Primera fase masculina, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Brasil
15:00 - Primera fase femenino, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Venezuela
17:00 - Primera fase masculina, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Bolivia
Bochas (Santa Fe)
09:30 - Punta Raffa Volo mixto, con Renzo Farías y Milagros Pereyra vs. Paraguay
11:00 - Volo individual femenino, con Romina Bolatti vs. Paraguay
15:30 - Petanca mixto, con Candela Molina y Gabriel Crespi vs. Perú
17:00 - Punta Raffa Volo mixto, con Renzo Farías y Milagros Pereyra vs. Perú
19:00 - Volo individual masculino / Clasificación, con Lucas Hecker
Hockey (Santa Fe)
10:00 - Selección femenina vs. Paraguay
15:00 - Selección masculina vs. Perú
Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00 - 54 kg femenino / Cuartos de final, con Melanie Martínez vs. Tatiana Chagas (Brasil)
Desde las 15:00 - 65 kg femenino / Cuartos de final, con Lucía Muello vs Youly León (Venezuela)
Desde las 15:00 - 90 kg masculino / Cuartos de final, con Pedro Arjona vs. Alfonso Parra (Venezuela)
Ciclismo-BMX Freestyle (Rafaela)
12:55 - Individual masculino / Clasificación, con Manuel Turone
Ciclismo-MTB (Rafaela)
09:30 - Individual femenino / Final, con Agustina Apaza y Lucía Miralles
11:30 - Individual masculino / Final, con Agustín Durán y Joel Contreras