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Santa Fe 2026.

Juegos Suramericanos: se abrió el medallero y la Argentina se ubica segunda, por debajo de Brasil

La delegación nacional sumó tres doradas en la primera jornada de competencia, de la mano de la esgrima y la natación.

Barbeito, Ceballos y la venezolana Toledo. Foto: COA

Se completó este domingo la primera jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, con ella, empezaron a premiarse los medallistas.

La Argentina conquistó 11 preseas, comenzando con el bronce de Romina Imwinkelried en aguas abiertas. Entre ellas, se destacaron los oros de Pascual Di Tella, en esgrima, y Macarena Ceballos y Ceciclia Dieleke, en natación.

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El podio se completa con Brasil, líder con 24 doradas y Colombia, tercera, con 2.

A continuación, las medallas obtenidas por la delegación nacional:

Oro
1 - Pascual Di Tella (esgrima, sable)
2 - Macarena Ceballos (natación, 100 m pecho)
3 - Cecilia Dieleke (natación, 50 m espalda)

Plata
1 - Martina Barbeito (natación, 100 m pecho)

Bronce
1 - Romina Imwinkelried (aguas abiertas, 10K)
2- Juan Bacha (esgrima, sable)
3 - Equipo masculino (gimnasia artística)
4 - Lucas Alba (natación, 800 m libre)
5 - Andrea Berrino (natación, 50 m espalda)
6 - Posta 4x200 libre femenino (natación)
7 - Posta 4x200 libre masculino (natación)

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