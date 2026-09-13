Juegos Suramericanos: se abrió el medallero y la Argentina se ubica segunda, por debajo de Brasil

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se completó este domingo la primera jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, con ella, empezaron a premiarse los medallistas.

La Argentina conquistó 11 preseas, comenzando con el bronce de Romina Imwinkelried en aguas abiertas. Entre ellas, se destacaron los oros de Pascual Di Tella, en esgrima, y Macarena Ceballos y Ceciclia Dieleke, en natación.

El podio se completa con Brasil, líder con 24 doradas y Colombia, tercera, con 2.

A continuación, las medallas obtenidas por la delegación nacional:

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Oro

1 - Pascual Di Tella (esgrima, sable)

2 - Macarena Ceballos (natación, 100 m pecho)

3 - Cecilia Dieleke (natación, 50 m espalda)

Plata

1 - Martina Barbeito (natación, 100 m pecho)

Bronce

1 - Romina Imwinkelried (aguas abiertas, 10K)

2- Juan Bacha (esgrima, sable)

3 - Equipo masculino (gimnasia artística)

4 - Lucas Alba (natación, 800 m libre)

5 - Andrea Berrino (natación, 50 m espalda)

6 - Posta 4x200 libre femenino (natación)

7 - Posta 4x200 libre masculino (natación)