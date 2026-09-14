Murió a los 64 años un histórico arquero que disputó el Mundial de Italia 90

El fútbol inglés está de luto por la muerte de Ludek Miklosko, histórico arquero del West Ham, quien falleció a los 64 años después de luchar durante tres años contra el cáncer. El exfutbolista también fue mundialista con Checoslovaquia en Italia 1990, donde su selección llegó hasta los cuartos de final.

Miklosko fue una de las grandes figuras de la historia del West Ham. Defendió el arco del club entre 1990 y 1998, y disputó cerca de 400 partidos, además de regresar años más tarde como entrenador de arqueros. Su vínculo con la institución se mantuvo hasta sus últimos días y fue una de las figuras más queridas por los hinchas.

El club londinense confirmó la noticia con un sentido mensaje: “Con enorme tristeza y pesar, el West Ham United lamenta el fallecimiento de su legendario exportero y exentrenador, Ludek Miklosko”, expresó la institución, que también lo despidió como un “gran hombre de buen corazón”.

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El partido que lo convirtió en leyenda

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en la última fecha de la temporada 1994-95. Miklosko tuvo una actuación extraordinaria frente al Manchester United, que necesitaba ganar para quedarse con el título.

El encuentro terminó 1-1 y el resultado dejó al equipo de Manchester sin campeonato. El título quedó en manos del Blackburn Rovers, por lo que aquella actuación del arquero del West Ham quedó grabada para siempre en la historia del fútbol inglés.

Su carrera en Londres había comenzado de la mejor manera. En su primera temporada completa, la 1990-91, fue clave para que el West Ham consiguiera el ascenso a la máxima categoría y también alcanzara las semifinales de la FA Cup. Además, fue elegido como el mejor jugador del club en aquella campaña.

Mundialista en Italia 1990

Miklosko también tuvo una destacada trayectoria internacional. Disputó el Mundial de Italia 1990 con Checoslovaquia, selección que llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminada por Alemania, que posteriormente se consagraría campeona del mundo.

En total, disputó 40 partidos con Checoslovaquia entre 1982 y 1992 y otros dos encuentros con la República Checa entre 1996 y 1997.

Tras su retiro, continuó ligado al fútbol y llegó a ocupar distintos cargos en el Baník Ostrava, el club de su ciudad natal y donde había comenzado su carrera.

El último homenaje de los hinchas del West Ham

La relación entre Miklosko y los hinchas del West Ham permaneció intacta durante décadas. En 2023, cuando el club conquistó la Conference League en Praga, el histórico arquero estuvo presente y recibió una ovación de los fanáticos.

Pocos días antes de su muerte también había regresado al estadio del West Ham para presenciar el partido ante Liverpool. Los hinchas cantaron su nombre durante varios minutos y le brindaron una última despedida como héroe del club.

Su hijo Martin fue el encargado de comunicar el dolor de la familia y destacó el vínculo que su padre mantuvo con el West Ham hasta el final.

“Con el corazón encogido por la tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestro padre Ludek, tras una valiente lucha contra el cáncer”, expresó. (TN)