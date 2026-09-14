Handball: positiva experiencia de los selectivos menores en el Argentino de San Juan

Los seleccionados Masculino y Femenino de la Asociación Bahiense de Handball redondearon una buena actuación en el Argentino de Selecciones menores que tuvo lugar en San Juan la semana pasada.

El combinado femenino, dirigido por Siria Seijas y Magalí Blanco, se impuso en la competencia a Santa Fe y La Pampa, empató con Pehuajó y Tucumán y perdió con Asambal, Rosario y Rio Negro.

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Por su parte, el elenco masculino, orientado por José Sumay y Esteban André Angelini, ganó frente a Santa Fe, Rosario, Formosa y La Rioja, y cedió ante Femebal y San Juan.

Una actuación con gran compromiso de los equipos, a la altura de lo que exige un torneo de estas características.

Los planteles

Femenino: Evangelina Goroso (Club Universitario), Sara Masanet (Municipio Coronel Dorrego), Berenice Lineros Eberle (Club Universitario), Sara Racciatti (Municipio CD), Araceli Gartner (CEF 83 de Pigüé), Maite Pérez (Club Estudiantes), Guadalupe de la Vega (Club Estudiantes), Ámbar Encina Schill (Club Universitario), Jazmín Braico (Club Estudiantes), Alma del Po (CEF 83), Emma Alvarez (Municipio CD), Hebe Montagnoli (Club Tiro Federal), Carolina Mazzarini (Municipio CD) y Agustina Philipp (Club Estudiantes). Cuerpo Técnico: Siria Seijas y Magalí Blanco.

Masculino: Juan Cruz Alvarez Ramos (Club Tiro Federal), Santiago Lucero Azpilicueta (Club Tiro Federal), Felipe Basso (Club Universitario), Simón Tizon Grill (Club Tiro Federal), Sebastián Oña (Club Universitario), Benicio Manganaro (Club Estudiantes), Manuel Margoni (Club Estudiantes), Franco Pattacini (Club Estudiantes), Santiago Vercellino (Club Universitario), Luciano Bacunoff (Club Tiro Federal), Felipe Sebastián Kern Vidal (Club Tiro Federal), Juan Alfonso Lacher (Club Tiro Federal), Thiago Estévez (Club Tiro Federal), Renato Bustos (Club Tiro Federal), Guo Owen (Club Tiro Federal) y Bastian Stremel (CEF 83). Cuerpo Técnico: José Sumay

y Esteban Andre Angelini.