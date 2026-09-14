Gerardo Santopietro fue campeón del Gran Prix de General Lamadrid

Desde la izquierda, la directora de Deportes, Natalia Milo, el Maestro Nacional Gerardo Santopietro y el intendente de General Lamadrid, Martin Randazzo. Fotos: gentileza Gerardo Santopietro.

El Maestro Nacional bahiense Gerardo Santopietro se consagró campeón invicto en el Gran Prix Provincial disputado en General Lamadrid, considerado el GP más fuerte de la Provincia, dado el gran nivel de jugadores que todos los meses participan de este circuito.

Santopietro ganó 5 partidos y empató 2, logrando 6 puntos de 7 posibles.

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El certamen de desarrollo en las instalaciones deportivas del club Racing de Lamadrid y fue organizado por la Escuela Municipal de ajedrez, la Dirección de Deportes y el auspicio de la Municipalidad de dicha ciudad.

El torneo reunió más de 15 ciudades tales como Junin, 25 de mayo, Olavarría, Pehuajó, 9 de Julio, Lincoln, Azul, Pigüé, Coronel Suárez, Laprida, Henderson, Chacabuco, Las Flores, Saladillo, Bahía Blanca y Lamadrid, haciendo un total de 160 jugadores.

La entrega de premios la realizaron los profesores Jerónimo Ferreyra y Luis Mackeprang ambos representantes de la escuela municipal.

Realzaron la jornada las presencias del intendente municipal de Lamadrid, Martín Randazzo, y de la directora de Deportes de dicho municipio, Natalia Milo.