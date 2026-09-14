Bahiense del Norte, bicampeón y súper premiado en la Licebo
El tricolor se quedó con su segundo título consecutivo en Damas y también recibió cinco premios individuales. Liniers fue tercero en la rama masculina.
Bahiense del Norte se consagró bicampeón ayer de la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) de vóley, certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia.
El tricolor venció en la final femenina a Cedetalvo, equipo que había sido el mejor de la fase regular, por 3 sets a 0.
El representante de nuestra ciudad se impuso con los siguientes parciales en cancha de Once Unidos de Mar del Plata: 25-13, 21-11 y 25-15.
Previamente, Bahiense había derrotado al local por 3 a 0.
El elenco marplatense luego fue tercero, al derrotar a Mar Chiquita Vóley, por 3 a 0 (25-17, 25-15 y 25-11).
Además del bicampeonato, el elenco dirigido por Matías Pasquarella, también consiguió cinco distinciones individuales:
- Mejor Jugadora: Lucia Lopez Fresco.
- Mejor Receptora: Tatiana Delgado.
- Mejor Atacante: Victoria Vargas.
- Mejor Armadora: Selene Kees.
- Mejor Bloqueadora: Brunella Mamonde.
Asimismo, los otros representantes locales consiguieron las siguientes posiciones: Liniers fue quinto, Villa Mitre terminó octavo, Olimpo fue noveno y Tiro Federal culminó décimo.
Los seis primeros de la Licebo disputarán la final de la Liga Provincial, en Pergamino, junto a los doce mejores de la Liga del Norte Bonaerense (participaron 24 equipos).
Es decir, los que consiguieron la clasificación fueron: Bahiense, Cedetalvo, Once Unidos, Mar Chiquita Vóley, Liniers y Estudiantes de Olavarría.
*Rama masculina: podio de Liniers
Liniers fue el mejor representante bahiense en la Licebo de varones, al subirse al podio y clasificar la final Provincial.
El Chivo venció en el partido por el bronce a Olimpo por 3 a 0, con los siguientes parciales: 25-17, 25-19 y 25-21.
Además, el albinegro tuvo al mejor bloqueador del torneo: Juan Ignacio Scho.
El campeón entre los hombres fue Once Unidos, que venció en la final a Banco Provincia luego de remontar dos tie-break.
El elenco marplatense se impuso por 3 a 2, con los siguientes parciales: 20-25, 16-25, 25-19, 25-17, 15-13).
Además, La Armonía de nuestra ciudad fue 12° y Tiro Federal terminó 13°.
De esta manera, los 6 clasificados a la final de la Liga Provincial son Once Unidos, Banco Provincia, Liniers, Olimpo, Racing y Azul Voley, el 31 de octubre y 1 de noviembre en Pergamino.