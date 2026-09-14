Bahiense del Norte, bicampeón y súper premiado en la Licebo

Bahiense del Norte se consagró bicampeón ayer de la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) de vóley, certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia.

El tricolor venció en la final femenina a Cedetalvo, equipo que había sido el mejor de la fase regular, por 3 sets a 0.

El representante de nuestra ciudad se impuso con los siguientes parciales en cancha de Once Unidos de Mar del Plata: 25-13, 21-11 y 25-15.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previamente, Bahiense había derrotado al local por 3 a 0.

El elenco marplatense luego fue tercero, al derrotar a Mar Chiquita Vóley, por 3 a 0 (25-17, 25-15 y 25-11).

Además del bicampeonato, el elenco dirigido por Matías Pasquarella, también consiguió cinco distinciones individuales:

- Mejor Jugadora: Lucia Lopez Fresco.

- Mejor Receptora: Tatiana Delgado.

- Mejor Atacante: Victoria Vargas.

- Mejor Armadora: Selene Kees.

- Mejor Bloqueadora: Brunella Mamonde.

Asimismo, los otros representantes locales consiguieron las siguientes posiciones: Liniers fue quinto, Villa Mitre terminó octavo, Olimpo fue noveno y Tiro Federal culminó décimo.

Los seis primeros de la Licebo disputarán la final de la Liga Provincial, en Pergamino, junto a los doce mejores de la Liga del Norte Bonaerense (participaron 24 equipos).

Es decir, los que consiguieron la clasificación fueron: Bahiense, Cedetalvo, Once Unidos, Mar Chiquita Vóley, Liniers y Estudiantes de Olavarría.

*Rama masculina: podio de Liniers

Liniers fue el mejor representante bahiense en la Licebo de varones, al subirse al podio y clasificar la final Provincial.

El Chivo venció en el partido por el bronce a Olimpo por 3 a 0, con los siguientes parciales: 25-17, 25-19 y 25-21.

Además, el albinegro tuvo al mejor bloqueador del torneo: Juan Ignacio Scho.

El campeón entre los hombres fue Once Unidos, que venció en la final a Banco Provincia luego de remontar dos tie-break.

El elenco marplatense se impuso por 3 a 2, con los siguientes parciales: 20-25, 16-25, 25-19, 25-17, 15-13).

Además, La Armonía de nuestra ciudad fue 12° y Tiro Federal terminó 13°.

De esta manera, los 6 clasificados a la final de la Liga Provincial son Once Unidos, Banco Provincia, Liniers, Olimpo, Racing y Azul Voley, el 31 de octubre y 1 de noviembre en Pergamino.