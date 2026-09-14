El fastidio de Bortoleto con Madring fue el de la mayoría: "Casi me quedo dormido"

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 tuvo el debut del nuevo circuito semiurbano de Madring, en la ciudad de Madrid. Luego de la carrera, el trazado tuvo varias críticas de los protagonistas, los pilotos, que consideraron aburrido para el público y para ellos mismos. También se viralizó el descontento de los simpatizantes de la categoría en redes sociales.

Sin embargo, para el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) el paso por este trazado callejero resultó todo un éxito, al culminar en el 7º lugar.

Una de las frases que más llamó la atención fue la de Gabriel Bortoleto, piloto de Audi. Después de una carrera con pocas maniobras de sobrepaso, el brasileño reconoció: “Casi me quedo dormido”. La definición resumió el sentimiento de varios integrantes de la grilla después del estreno del circuito madrileño.

Max Verstappen también había advertido durante el fin de semana que el trazado no ofrecía demasiadas posibilidades para intentar un adelantamiento. El neerlandés incluso fue contundente cuando le preguntaron qué cambiaría del circuito: “Solo dame un mapa y lo arreglo”.

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El ganador del gran premio, Kimi Antonelli, tampoco ocultó sus críticas. El piloto de Mercedes destacó que el circuito puede resultar atractivo durante una vuelta de clasificación, pero que la situación cambia completamente durante una carrera. Según explicó, las características del trazado hacen que intentar una maniobra de adelantamiento implique demasiados riesgos.

Alex Albon fue otro de los que apuntó contra el diseño: el piloto de Williams consideró que no sería necesario reconstruir todo el circuito, pero sí introducir modificaciones puntuales. Entre las zonas señaladas aparecen las curvas 5 y 6, además de otros sectores en los que resulta muy complicado seguir de cerca a otro auto.

Lando Norris, por su parte, fue todavía más directo al referirse a las curvas 18 y 19: “Sacalas, son inútiles”, planteó el británico, quien sugirió reemplazar esa parte por una recta más extensa que desemboque en una curva cerrada, una configuración que podría favorecer los adelantamientos.

Por último, Oliver Bearman también cuestionó la distribución del circuito y sostuvo que algunas combinaciones de curvas facilitan demasiado la defensa y dificultan el ataque. Además, señaló que los pilotos ya habían trasladado sus inquietudes a la FIA durante el fin de semana.

Otro de los reclamos apunta al pit lane, ya que varios pilotos consideran que una entrada a boxes más corta permitiría aumentar las posibilidades estratégicas y generar carreras con más alternativas.

Cuándo vuelve la acción

Luego de unos días de descanso, Colapinto volverá a la actividad el último fin de semana de septiembre, más específicamente entre el 24 y el 26, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.