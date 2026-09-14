Daniel Correa: "El de ayer fue el último partido que dirigí a Libertad"

"El de ayer fue el último partido que dirigí a Libertad". Daniel Correa anunció su salida como DT del elenco de Villa Rosas y la decisión final tuvo que ver con varias cuestiones, de índole personal y deportivas.

"Ya lo habíamos hablado con los dirigentes posteriormente al partido ante Villa Mitre. Se juntaron un montón de cosas, como la situación de salud de mi esposa y estos últimos tiempos fueron bastante dificultosos en el club. Estaba complicado con todos los frentes que tenía por delante, aunque siempre trató de dar el máximo", expresó.

"Por otro lado, entendimos que todavía quedaban varios puntos en juego y me parecía que le podía venir bien al plantel un cambio de conducción. Sinceramente, había intentado absolutamente todo, habíamos tenido otra cara respecto a la segunda rueda del Apertura pero los resultados no aparecieron", añadió.

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También se refirió a la relación con el grupo.

"Cuando los resultados no aparecen, lamentablemente llegan las dudas, pero la verdad que los muchachos se brindaron al máximo. De hecho, ayer hicieron un partido increíble. Era una finalísima y la jugaron como tal. Y a diferencia de otros partidos, pudimos sacar el partido adelante y, sobre todo, pudo hacer el gol Franco Pane, lo que todos estábamos esperando. Incluso, merecimos algún gol más", sostuvo.

"Nunca le había dicho al plantel que me iba y recién se lo comuniqué al capitán a la noche. Era el partido que quería ganar porque no quería dejar al club en el último lugar. Si bien será una pelea hasta el final del torneo, el equipo quedó un poco más holgado", agregó.

Correa cerró con agradecimientos.

"Tengo la mejor con todos y estoy muy agradecido al presidente y a los dirigentes. Sinceramente, pasé dos años fantásticos. Teníamos la ilusión de pelear el campeonato, pero nos fueron pasando cosas y terminamos en esta lucha. Y sentí que era un plazo razonable cambiar la cabeza para los últimos siete partidos, concluyó.

Asume el "Patón"

Fabián Ehulech, quien está trabajando en el fútbol formativo del club de Villa Rosas, conducirá al equipo en las restantes siete fechas que restan de la temporada.

Mañana por la tarde, en la cancha oficial, el "Patón" se presentará ante el plantel.

Fabián "Pitu" Vógel será el ayudante de campo y Diego García continuará como preparador físico.

El debut será el viernes --19.30-- ante Huracán en el Bule.