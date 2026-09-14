Los amistosos de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina disputará tres partidos amistosos en territorio nacional durante la próxima Fecha FIFA. La Albiceleste tendrá dos sedes: Córdoba y Buenos Aires.

El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental.

El anuncio oficial está previsto para este martes al mediodía. Sin embargo, todavía existe un detalle reglamentario que debe resolver la FIFA antes de que la Asociación del Fútbol Argentino comunique formalmente todos los partidos.

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La duda pasa por determinar si los encuentros serán reconocidos como partidos internacionales Clase A, una condición que tiene consecuencias tanto deportivas como estadísticas.

La AFA también deberá definir cuándo dará a conocer la lista de convocados. Los entrenamientos podrían comenzar entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre en el predio de Ezeiza.

La nómina sería amplia y contemplaría a buena parte de los integrantes del plantel que disputó el Mundial, además de algunas caras nuevas y futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar.