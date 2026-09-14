Los mejores estadios del Regional Amateur en dos videos virales: ¿Y el de Huracán del bule?

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Un youtuber con más de 200.000 seguidores en Tik-Tok y en su cuenta de Instagram, llevó adelante una compulsa sobre cuáles son los mejores estadios que representan a los equipos o clubes que hoy animan la edición 2026 del torneo Regional Amateur.

En un recorrido a lo ancho y a lo largo del país, en el primer video, Lucas Méndez, en su sitio lucasfutbolar, le apunta como primera medida a los escenarios con nombres populares y de los más relevantes en cuanto a historia, categorización y capacidad. Por ejemplo, Crucero del Norte, Desamparados de San Juan, Guaraní Antonio Franco, General Paz Juniors y Ben Hur de Rafaela.

Estos, sumados a Rivadavia de Lincoln, Ferro de Pico, Deportivo Roca y Alianza de Cutral Có, cuentan con pasado en Primera división, Nacional B, Federal A o son avalados por una fuerte presencia en los viejos torneos nacionales que se dejaron de organizar en 1985.

Otros fueron elegidos por una constante y potente presencia regional, destacando recintos con infraestructuras notables en torneos de ascenso. Estadios que llaman la atención, con marcada historia local y algunos de ellos funcionando como centros deportivos y culturales en sus respectivas ciudades.

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En cuanto a capacidades y condiciones, algunos superan a otros en aforo y servicios, lo que los hace destacar para visitantes y partidos decisivos.

En ese caso, la mención es para Huracán Corrientes, Racing de Olavarría, Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico, San Antonio de Ranchillos y Ateneo Parroquia (los 4 de Jujuy), Huracán de San Rafael, Concepción Tucumán, Atlético Regina, Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, Atlético Paraná y Pacífico de Mendoza.

Todo muy lindo, ¿y el de Huracán de Ingeniero White?, un estadio modelo, con césped sintético, remodelado a nuevo en el sector oficial (con palcos y plateas) y con la posibilidad de contener partidos nocturnos.

Como Lucas pide que le envíen votos y opiniones sobre ciertos escenarios que no tuvo en cuenta o directamente no conoce, el sitio lucasfutbolar está abierto para que surjan otras opciones (enviar datos del estadio, sobre todo capacidad) y surja un tercer video. ¡Atentos los hinchas del Globito whitense!