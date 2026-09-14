¡Qué debut! Unión Bahía, que sumó una refuerzo, recibirá a Boca en su primera presentación en Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Se oficializó el fixture de la temporada 2026/27 correspondiente a la Liga Nacional Femenina y el debut del representante bahiense, Unión Bahía será nada menos que ante Boca, como local (en cancha de Bahiense del Norte), el jueves 15 de octubre, por el grupo C.

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La clasificación a la máxima categoría nacional la consiguió 9 de Julio, que llegó a un acuerdo con Bahiense del Norte y afrontarán la competencia a partir de una fusión deportiva.

Respecto del cuerpo técnico, el mismo quedó conformado por Julián Turcato (entrenador jefe) y Andrés Larrasolo (asistente).

En la parte física trabajarán en conjunto Lautaro Garcés, Valentín Rossi y Juan Ignacio Vergara.

En cuanto al plantel, sumaron como refuerzo a la base Agostina Leguizamón (26 años), quien la temporada pasada jugó en Quimsa la Liga Nacional y viene de disputar el Regional por Pacífico (Neuquén).

En la Liga Nacional, Leguizamón jugó 29 partidos, promediando 16,3 minutos, 4,9 puntos, 1,2 asistencias, un recupero y 2,3 rebotes.

Y, también, se encuentra entrenando María Belén Tombesi, aunque aún no está confirmada su presencia.

El formato

La competencia comenzará con el Torneo Apertura que tendrá un total de 20 equipos, divididos entre zonas.

La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y otorgará 12 lugares para los cuadrangulares semifinales.

Los primeros de cada zona tendrán la ventaja de organizar las respectivas sedes y, posteriormente, los tres ganadores de esos cuadrangulares junto al mejor segundo se clasificarán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas (San Nicolás).

Zona C: Quilmes (Mar del Plata), Peñarol (Mar del Plata), Independiente (Neuquén), El Biguá (Neuquén), Boca, Vélez y Unión Bahía.

El fixture

Este será el recorrido del representante bahiense:

Jueves 15/10 Boca (local)

Viernes 16/10 Peñarol (local)

Jueves 22/10 El Biguá (visita)

Viernes 23/10 Independiente (visita)

Viernes 30/10 Quilmes (local)

Jueves 5/11 Vélez (visita)

Viernes 6/11 Boca (visita)

Viernes 13/11 El Biguá (local)

Sábado 21/11 Quilmes (visita)

Domingo 22/11 Peñarol (visita)

Jueves 3/12 Independiente (local)

Viernes 4/12 Vélez (local)