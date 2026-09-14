El gesto de Di María con el hijo del vendedor ambulante atacado y robado antes del clásico rosarino

El violento robo en patota que sufrió un vendedor ambulante en la previa del clásico entre Rosario Central y Newell's, a metros del Gigante de Arroyito, generó una ola de repudio y solidaridad que llegó hasta el propio Ángel Di María.

La familia del ídolo canalla le envió una camiseta firmada al hijo de la víctima a través de Jorgelina Cardoso, quien fue personalmente hasta el lugar. El nene recibió el obsequio emocionado y contó ante las cámaras lo que vivió durante el asalto: "Vinieron unos cuantos y nos arrancaron todo hasta abajo. Yo me escondí atrás de mi papá."

El episodio había tomado estado público gracias a un video difundido en redes sociales que mostraba a un grupo de delincuentes a bordo de motos robándole al vendedor todas las remeras y productos que tenía para vender.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente y usuarios de distintas plataformas comenzaron a organizarse para localizar al afectado y recaudar dinero para ayudarlo a reponer parte de lo perdido.

La respuesta de la sociedad rosarina sorprendió al propio vendedor, que destacó que el apoyo llegó de simpatizantes de ambos clubes. "Muchos hinchas de Newell's también repudiaron el ataque", señaló, en una reflexión sobre la intolerancia en el fútbol que resonó más allá del hecho puntual.

El gesto de Di María y su familia coronó esa ola de solidaridad. El nene, que estuvo junto a su padre durante el momento del robo y todavía recuerda el miedo que sintió, recibió la camiseta firmada del ídolo de Central con una emoción que no pudo disimular ante las cámaras. Según contó, la prenda no irá a ningún cajón: la colgará en la pared de su habitación.