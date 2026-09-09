Ángel Di María llamó a conferencia de presa y habló sobre su futuro: "Todos me quieren retirar, pero..."

El capitán de Rosario Central, Ángel Di María señaló este miércoles que, si bien "todos" quieren que se "retire", no lo va a hacer y aseguró estar "feliz" en el club santafecino

"Todos quieren que me retire, pero no lo voy a hacer. Me siento feliz acá", expresó en una conferencia de prensa que brindó este mediodía .

El futbolista que salió campeón del mundo siendo pieza clave en la selección argentina y volvió al "Canalla" aclaró los rumores sobre su futuro, luego de las incógnitas que había dejado hace semanas con declaraciones tras la eliminación contra Corinthians en la Copa Libertadores, donde señaló:

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"Toca pensar y ver qué quiero seguir haciendo", además de cuando reveló que entra a la cancha con molestias: "Tengo una pubalgia que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando".