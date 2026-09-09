Senior liguista: se largó el Clausura con muchos goles y sin empates

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A puro gol comenzó el torneo Clausura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

Libertad, San Francisco, Pacífico de Cabildo, Pacífico de Bahía Blanca y Huracán comenzaron con el pie derecho.

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Resultados:

--Libertad 3 (Mariano Orsi --2-- y Cristian Pedraza), Tiro Federal 2 (Víctor Loyarte y César Muzi).

--San Francisco 3 (Sebastián Bacuco --2-- y Víctor Martínez), Sporting 2 (Diego Vera y Paolo Quiroga).

--Pacífico BB 2 (Ramón López y Guillermo Pascual), Sansinena 0.

--Pacífico de Cabildo 3 (Esteban Angelini, Fernándo Rodríguez y Fernando Marabini), Bella Vista 2 (Fernando Priore y Víctor Torrero).

--Huracán 3 (Juan Pablo Hipperdinger --2-- y César Panduro), Comercial 0.