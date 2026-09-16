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Canticuénticos vuelve a Bahía Blanca: cuándo será el show y dónde comprar las entradas

El reconocido grupo santafesino se presentará el sábado 3 de octubre, a las 15, en Gran Plaza Teatro. 

Canticuénticos vuelve a Bahía Blanca con un espectáculo pensado para chicas, chicos y toda la familia. El grupo santafesino se presentará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 15, en Gran Plaza Teatro (Alsina 170).

Las entradas ya están a la venta a través de openshow.com.ar.

La propuesta combinará música, juegos y emoción, con algunos de los clásicos más conocidos de la agrupación y nuevas canciones. En el repertorio aparecen temas como La cumbia del monstruo de la lagunaEl pulpo cocineroAcá TáEl mamboretá y Quiero para mí.

Con más de 16 años de trayectoria, Canticuénticos llevó su música por distintos escenarios de América Latina y España y superó las 2.000 presentaciones en vivo.

Una propuesta basada en ritmos latinoamericanos

La música de Canticuénticos recupera diferentes ritmos argentinos y latinoamericanos y los combina con letras dirigidas a las infancias. El humor, la poesía y el juego también forman parte de sus espectáculos.

“Queremos mostrarles a los niños y niñas de todo el mundo cuánta riqueza hay en los ritmos folklóricos latinoamericanos, un gran tesoro que quisiéramos poner a su alcance, para que los acompañe toda la vida”, explica el grupo sobre su propuesta.

La formación cuenta con seis álbumes de canciones originalesCanticuénticos embrujadosNada en su lugarAlgo que decirte¿Por qué, por qué?A cocochito y Para saber que te quiero.

Este último trabajo obtuvo el Premio Gardel 2024 al mejor álbum infantil, mientras que A cocochito había recibido el mismo reconocimiento en 2022. El grupo también fue distinguido con el Premio Konex de Platino, según destaca la publicación del espectáculo.

Música, libros y una extensa trayectoria

Canticuénticos está integrado por Ruth Hillar, en voz, flauta y acordeón; Laura Ibáñez y Cintia Bertolino, en voces; Gonzalo Carmelé, en bajo y coros; Daniel Bianchi, en guitarra, cuatro y coros; y Nahuel Ramayo, en batería, percusión y coros.

Además de su producción musical, el grupo desarrolló diferentes colecciones de libros para las infancias, con el objetivo de fomentar la lectura a partir de sus canciones y personajes.

Entre los títulos publicados se encuentran El mamboretáEl monstruo de la lagunaNoni-noni¿Por qué, por qué?Quiero para míHay secretos y Pañuelito blanco, entre otros.

La cita en Bahía Blanca será entonces el sábado 3 de octubre, a las 15, en Gran Plaza Teatro, con entradas disponibles a través de openshow.com.ar.

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