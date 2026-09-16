Canticuénticos vuelve a Bahía Blanca: cuándo será el show y dónde comprar las entradas

Canticuénticos vuelve a Bahía Blanca con un espectáculo pensado para chicas, chicos y toda la familia. El grupo santafesino se presentará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 15, en Gran Plaza Teatro (Alsina 170).

Las entradas ya están a la venta a través de openshow.com.ar.

La propuesta combinará música, juegos y emoción, con algunos de los clásicos más conocidos de la agrupación y nuevas canciones. En el repertorio aparecen temas como La cumbia del monstruo de la laguna, El pulpo cocinero, Acá Tá, El mamboretá y Quiero para mí.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con más de 16 años de trayectoria, Canticuénticos llevó su música por distintos escenarios de América Latina y España y superó las 2.000 presentaciones en vivo.

Una propuesta basada en ritmos latinoamericanos

La música de Canticuénticos recupera diferentes ritmos argentinos y latinoamericanos y los combina con letras dirigidas a las infancias. El humor, la poesía y el juego también forman parte de sus espectáculos.

“Queremos mostrarles a los niños y niñas de todo el mundo cuánta riqueza hay en los ritmos folklóricos latinoamericanos, un gran tesoro que quisiéramos poner a su alcance, para que los acompañe toda la vida”, explica el grupo sobre su propuesta.

La formación cuenta con seis álbumes de canciones originales: Canticuénticos embrujados, Nada en su lugar, Algo que decirte, ¿Por qué, por qué?, A cocochito y Para saber que te quiero.

Este último trabajo obtuvo el Premio Gardel 2024 al mejor álbum infantil, mientras que A cocochito había recibido el mismo reconocimiento en 2022. El grupo también fue distinguido con el Premio Konex de Platino, según destaca la publicación del espectáculo.

Música, libros y una extensa trayectoria

Canticuénticos está integrado por Ruth Hillar, en voz, flauta y acordeón; Laura Ibáñez y Cintia Bertolino, en voces; Gonzalo Carmelé, en bajo y coros; Daniel Bianchi, en guitarra, cuatro y coros; y Nahuel Ramayo, en batería, percusión y coros.

Además de su producción musical, el grupo desarrolló diferentes colecciones de libros para las infancias, con el objetivo de fomentar la lectura a partir de sus canciones y personajes.

Entre los títulos publicados se encuentran El mamboretá, El monstruo de la laguna, Noni-noni, ¿Por qué, por qué?, Quiero para mí, Hay secretos y Pañuelito blanco, entre otros.

La cita en Bahía Blanca será entonces el sábado 3 de octubre, a las 15, en Gran Plaza Teatro, con entradas disponibles a través de openshow.com.ar.