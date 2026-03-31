Más de 73 mil bahienses son pobres, según el INDEC

La pobreza en Bahía Blanca alcanzó a 73.018 bahienses al término del año 2025, lo que representa al 22,6% de la población de la ciudad y refleja una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre del año pasado.

Además, de acuerdo con la medición de pobreza e indigencia difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 22.968 (7,1%) personas de nuestra ciudad se encuentran por debajo de la línea de indigencia. En este caso, se registra una baja de 0,3% en la comparativa con la medición previa.

Estos números marcan que el conglomerado Bahía Blanca-General Cerri se encuentra por debajo de las cifras a nivel nacional en cuanto a pobreza (22,6% contra 28,9%), aunque en indigencia se ubica por encima: 7,1% en nuestra ciudad contra 6,3% en el país.

De acuerdo con lo informado, en nuestra ciudad de 323.547 personas, 73.018 (22,6%) son pobres y 22.968 (7,1%) son indigentes. En cuanto a los hogares, 20.624 (15,4%) están por debajo de la línea de pobreza y 5.765 (4,3%) por debajo de la de indigencia.

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En porcentajes, la pobreza en Bahía Blanca viene registrando una caída en las últimas mediciones: 25,5% en el segundo semestre de 2024, 23,5% en la primera parte de 2025 y 22,6% a fin del año pasado.

En cuanto a la indigencia, en la segunda parte de 2024 el porcentaje era del 3,7%; esta cifra se incrementó al 7,4% en junio del año pasado y cayó al 7,1% a fines de 2025.