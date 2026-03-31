La pobreza bajó a 28,2% en el último semestre de 2025 y afectó a cerca de 13 millones de personas

La pobreza llegó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es el nivel más bajo en 7 años.

El nivel de pobreza bajó 3,4 puntos porcentuales con respecto a los primeros seis meses del año y afectó a cerca de 8,5 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 6,3% e impactó sobre 1,9 millones de ciudadanos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos difundidos por el INDEC y aseguró que “la pobreza es la más baja en más de siete años”.

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A través de un mensaje en redes sociales, destacó que en el segundo semestre de 2025 la tasa se ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%. En esa línea, remarcó que, en comparación con el mismo período de 2024, la pobreza se redujo 9,9 puntos porcentuales y la indigencia 1,9 puntos.

Además, subrayó la magnitud de la mejora frente al pico registrado en el primer semestre de 2024, cuando ambos indicadores habían escalado al 52,9% y 18,1%, respectivamente: desde entonces, la caída fue de 24,7 puntos en pobreza y 11,8 puntos en indigencia.

Quiénes son los más afectados

Por grupos etarios, el 41,3% de los niños de 0 a 14 años vive en hogares pobres, mientras que entre los jóvenes de 15 a 29 años la incidencia de la pobreza fue del 32,6%. En la franja de 30 a 64 años, el porcentaje fue del 24,6%, y en los mayores de 65 años descendió al 9,7%.

A nivel regional, el Noreste (NEA) registró la incidencia más alta de pobreza, con un 32,7%, seguido por el Noroeste (NOA) con 28,4% y el Gran Buenos Aires con 28,3%. En cambio, las menores tasas se observaron en la Patagonia (25,4%) y en la región Pampeana (26,2%).

La pobreza afectó a cerca de 8,5 millones de personas en el segundo semestre de 2025.

En cuanto a la población infantil, si bien sigue siendo el grupo más vulnerable, los datos muestran una mejora respecto de mediciones previas.

Dentro de ese universo, la franja más afectada es la de 12 a 17 años, donde la pobreza alcanza al 45%, seguida por los chicos de 6 a 11 años (43,4%) y los menores de 0 a 5 años (35,7%). (TN)