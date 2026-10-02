Bordeu 2026: hoy comienzan las juras de clasificación en distintas razas

Las primeras juras se inician en la jornada de hoy. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Con la jura y declaración de los primeros grandes campeones de la muestra, este viernes darán inicio las emociones fuertes en la 142ª Exposición de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca, en el predio que la Sociedad Rural local posee en Villa Bordeu.

Además, desde las 9 se producirá la apertura de la exposición comercial e industrial. Según los organizadores, desde hacía varias semanas todos los lugares estaban ocupados y quedaron unos 200 expositores en lista de espera.

De acuerdo con el cronograma oficial, a las 10 será la jura de ovinos Dorper y Hampshire Down, mientras que a las 14 se hará lo propio con los Corriedale en lote, todo en la pista central.

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A las 16 será el turno de los bovinos Shorthorn, con Gonzalo Vidal como jurado.

En cuanto a los criollos, a las 16 será la jura y campeonato de castrados, junto con el tipo y aptitud de yeguas.

En tanto, mañana, sábado, será el turno de la jura de los bovinos Angus, Hereford y Limangus, además de Poll Merino y Corriedale individual, junto con el campeonato de reproductores Criollo.

Para este domingo, desde las 15, se prevé la inauguración oficial. Estarán los discursos de González Martínez (su primero desde la presidencia); de Federico E. Susbielles, intendente municipal y Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

También se realizará el desfile de los grandes campeones, se bailará el Pericón Nacional y, tras la tradicional prueba de tambores, se presentará el grupo folklórico Kumara.

El costo del ticket para ingresar al predio es de 10.000 pesos para el sábado (o el domingo), en tanto que el resto de los días al acceso es libre y gratuito, así como para todo el fin de semana en el caso de jubilados y menores de 12 años.