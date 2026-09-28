Sin agua por 36 horas: ABSA detalló cómo será el corte de suministro de este fin de semana en Bahía, White y Cerri

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ASBA) informó que este sábado 3 de octubre realizará los trabajos para la vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros que se construye dentro del predio de la Planta Patagonia.

La intervención forma parte del “Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares”, que significará una importante mejora en el servicio de agua para 300.000 habitantes de la ciudad.

Las tareas prevén la vinculación del Acueducto de 1,5 metros de diámetro que sale de la Planta Potabilizadora de Agua Patagonia, con la nueva cisterna ubicada en el predio.

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Durante este proceso, se requiere minimizar la producción y distribución del servicio, para lo cual es necesario disminuir el caudal de agua proveniente del Dique Paso de las Piedras.

Cronograma de intervenciones

La reducción en el suministro comenzará progresivamente a las 20.00 del viernes 2, por lo que a partir de ese momento se comenzará a registrar baja presión y, más tarde, falta de agua en gran parte de Bahía Blanca, así como en las vecinas localidades de General Daniel Cerri e Ingeniero White.

El inicio de las tareas de vinculación se prevé para las 00.00 del sábado 3, extendiéndose a partir de ese momento por 36 horas, hasta aproximadamente el mediodía del domingo 4.

Una parte de la ciudad, sin embargo, contará con un abastecimiento restringido, de baja presión, mediante el agua producida por la Plantas de Patagonia y Grünbein, según se detalla:

Planta Potabilizadora Modular de Patagonia: abastece zona Norte y Noroeste de la red (Barrios Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa y Molina Campos),

abastece zona Norte y Noroeste de la red (Barrios Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa y Molina Campos), Planta Potabilizadora de Agua Grünbein: abastece zona Este y Centro Este (Barrios Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre).

Por su parte, el Acueducto de Agua Cruda que abastece al Polo Industrial permanecerá en funcionamiento.

Plan de contingencia

Para compensar los problemas de suministro, ABSA pondrá a disposición 11 camiones cisterna de 10 mil litros cada uno, y un camión cisterna de 32 mil litros para asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles (Hospitales, Centros de Salud, Geriátricos y Salas Médicas).

Además, se dispondrán "cisternas fijas” para el abastecimiento de agua a granel, en los siguientes puntos:

General Daniel Cerri: Centro de Salud de Cerri, en Avenida 25 de Mayo 395, y Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre

Centro de Salud de Cerri, en Avenida 25 de Mayo 395, y Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre Barrio Maldonado: Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, en Ricchieri 2523

Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, en Ricchieri 2523 Barrio San Agustín: Cortalezzi y Bermúdez

Cortalezzi y Bermúdez Barrio Portal del Este: Indio Aucas y Rafael Obligado, Fragata Sarmiento y El Faro, Fragata Sarmiento y Las Tuyas, y Los Chajaes y El Caldën

Indio Aucas y Rafael Obligado, Fragata Sarmiento y El Faro, Fragata Sarmiento y Las Tuyas, y Los Chajaes y El Caldën Barrio Tierras Argentinas: Comedor Génesis Pampa Central 3300, Comedor La Ilusión Interna 2 al 3600, Calle Eva Perón al 3100 y Calle Interna 2 3900

Comedor Génesis Pampa Central 3300, Comedor La Ilusión Interna 2 al 3600, Calle Eva Perón al 3100 y Calle Interna 2 3900 Barrio Costa Blanca: Guiraldes 2700

Guiraldes 2700 Barrio Paihuén: Estanislao López y Karacachoff

Estanislao López y Karacachoff Barrio Parque Norte: Calle Derqui en la plaza

Calle Derqui en la plaza Aldea Romana: El Boyero 2000

El Boyero 2000 Villa Harding Green: Corina Parral 3600 y Club Harding Green, en Borghino 3908

Corina Parral 3600 y Club Harding Green, en Borghino 3908 Los Chañares: Vieytes y Los Picaflores

Vieytes y Los Picaflores Barrio El Nacional: Pilmayquen y Remedios de Escalada

Para garantizar la efectividad del Operativo de Contingencia, se construirá una cañería de 500 milímetros de diámetro, que conectará provisoriamente la Planta Potabilizadora Modular y la Estación de Bombeo a Zona Alta, con el objetivo de garantizar el servicio de parte del sistema de distribución y para alimentar la carga de agua de los camiones cisterna.

Rreservas de agua

Dado que la afectación total del servicio será amplia y prolongada, desde la empresa se solicita a los usuarios realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

Para ello, se recomienda disponer de una mínima reserva de 20 litros diarios por persona. Esta cantidad incluye agua para beber (entre 2 y 3 litros diarios); mientras que para tareas de cocina e higiene básica (lavado de manos, dientes y platos indispensables), se proyectan los 17 a 18 litros restantes.

En todos los casos se sugiere ampliar la reserva en la medida de las posibilidades, entre 50 y 100 litros diarios. Una familia tipo, con un tanque de reserva domiciliario de 500 litros, cubriría la reserva de emergencia.

Asimismo, se solicita no utilizar agua de red para riego de espacios verdes y veredas; lavado de vehículos o uso de electrodomésticos con alto consumo de agua, entre otros ejemplos.