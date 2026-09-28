Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.548,46 para la venta y de $1.500,23 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,08% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.581,00 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.565,00 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $2.008,50; el MEP cotiza a $1.551,68, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.618,47.

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 636 puntos básicos.