Corte total en la ruta 3 por el trasvase de carga de un camión con gas propano
Es en el tramo comprendido entre la rotonda de El Triángulo y la rotonda de intersección de las rutas ruta nacional 252 y ruta nacional 3.
Un camión que transporta gas propano butano número ONU 23- 1095 se encuentra detenido temporalmente en la banquina tras dificultades en su funcionamiento, sobre la ruta nacional 3, en el tramo comprendido entre la rotonda de El Triángulo y la rotonda de intersección de las rutas ruta nacional 252 y ruta nacional 3
Desde el Municipio informaron que debido a esta situación, se deberá realizar el trasvase de la carga a otra unidad, motivo por el cual se efectuarán cortes preventivos de tránsito en los siguientes puntos:
Desvíos y cortes
Cortes:
-El Triángulo
-RN252 rotonda Guanaco
Desvíos :
-RN252 y Rotonda, desvío al Guanaco
-Puente del arroyo lado para IW, desvío para White
- Playa de camiones cerrada evitar salidas
- Planta Absa cerrada evitar salidas
- Acceso Barranco de Pesca. Cerrado
Los cortes se mantendrán durante el desarrollo de las tareas de trasvase, a fin de garantizar la seguridad de los equipos intervinientes y de los usuarios de la vía.
En el lugar se encuentra trabajando Defensa Civil, BVIW, Tránsito Municipal, Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas y Seguridad Vial, para garantizar las condiciones de seguridad.
Cabe mencionar que, por esta circunstancia desde Defensa Civil se activó protocolo de Pret 2.