Corte total en la ruta 3 por el trasvase de carga de un camión con gas propano

Un camión que transporta gas propano butano número ONU 23- 1095 se encuentra detenido temporalmente en la banquina tras dificultades en su funcionamiento, sobre la ruta nacional 3, en el tramo comprendido entre la rotonda de El Triángulo y la rotonda de intersección de las rutas ruta nacional 252 y ruta nacional 3

Desde el Municipio informaron que debido a esta situación, se deberá realizar el trasvase de la carga a otra unidad, motivo por el cual se efectuarán cortes preventivos de tránsito en los siguientes puntos:

Desvíos y cortes

Cortes:

-El Triángulo

-RN252 rotonda Guanaco

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Desvíos :

-RN252 y Rotonda, desvío al Guanaco

-Puente del arroyo lado para IW, desvío para White

- Playa de camiones cerrada evitar salidas

- Planta Absa cerrada evitar salidas

- Acceso Barranco de Pesca. Cerrado

Los cortes se mantendrán durante el desarrollo de las tareas de trasvase, a fin de garantizar la seguridad de los equipos intervinientes y de los usuarios de la vía.

En el lugar se encuentra trabajando Defensa Civil, BVIW, Tránsito Municipal, Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas y Seguridad Vial, para garantizar las condiciones de seguridad.

Cabe mencionar que, por esta circunstancia desde Defensa Civil se activó protocolo de Pret 2.