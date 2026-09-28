Día del Empleado de Comercio: cómo funcionarán los negocios este lunes

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre, fecha establecida por la Ley 26.541. Este año, como la fecha cae sábado, la conmemoración fue trasladada al lunes 28 de septiembre, según acordaron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

La medida alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y establece para esa jornada los alcances previstos por la legislación para el Día del Empleado de Comercio.

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Vale aclarar que aquellos negocios atendidos por sus dueños podrán funcionar normalmente.

¿Qué pasa con los comercios?

Durante el lunes 28, los trabajadores alcanzados por el convenio tienen derecho al descanso correspondiente a la jornada. La situación de cada establecimiento puede variar de acuerdo con la modalidad de trabajo acordada entre empleadores y trabajadores.

En caso de que un empleado preste tareas durante esa jornada, corresponde aplicar el tratamiento remuneratorio previsto por la normativa vigente para este día. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios aclaró además que el lunes 28 no podrá otorgarse como franco compensatorio del descanso semanal.

¿Por qué se celebra el 26 de septiembre?

La fecha fue establecida mediante la Ley 26.541, que reconoce el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio y dispone que los trabajadores comprendidos no presten tareas, asimilando la jornada a los feriados nacionales a todos los efectos legales.

En 2026, la fecha legal se mantiene el 26 de septiembre, pero la conmemoración se trasladó al lunes 28.